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    На «Эмирейтс» будут стрелять резко

    «Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ 25 августа 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Вест Хэм
    Прогноз на «Арсенал» — «Вест Хэм»
    Пьер-Эмерик Обамеянг
    3-й тур чемпионата Англии сведет на газоне «Эмирейтс» местный «Арсенал» и соседний «Вест Хэм». Матч состоится 25 августа и начнется в 17:00 по Москве. Прогноз на «Арсенал» — «Вест Хэм».
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    «Арсенал»

    Было-было, но такого не было — так могут сказать приверженцы «французского режима» в Лондоне. В какой-то мере они правы, ведь при Арсене Венгере команда ни разу не проигрывала два стартовых тура.

    В нынешнем чемпионате такая оказия произошла впервые с 1992 года. Унаи Эмери наверняка пьет успокоительные, чтобы хоть пару ночных часов уделить сну.

    Однако мы считаем, что рановато. Все-таки начинать сезон матчем против чемпиона задача не из простых. И то, игре с «манкунианцами» «Арсенал» направил в створ треть своих ударов (3 из 9-ти).

    Это неплохой показатель, учитывая, что за весь прошлый сезон «Манчестер Сити» позволял соперникам проверить своего кипера чуть более двух раз за игру.

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    • Против «Челси» «пушкари» выглядели еще лучше. Но только в плане атаки. За 90 минут команда Унаи Эмери создала около 15-ти моментов. Опять же — показатель выше среднего, ведь в АПЛ 2017/18 соперники «аристократов» обычно пробивали по их воротам в районе 9-ти раз (4-й показатель в Премьер-лиге).

    «Вест Хэм»

    Лондонцы провели сравнительно масштабную трансферную кампанию в надежде на быстрый отклик. Однако после стартовых двух туров у команды Мануэля Пеллегрини ноль набранных очков и предпоследняя в чемпионате разница забитых-пропущенных (-5).

    Против «Ливерпуля» «молотобойцы» рискнули использовать 4-3-3 и поплатились сполна — получили четыре безответных мяча в свои ворота.

    Против «Борнмута» на своем поле уже была более осторожная игра. Классические 4-4-2 от «Вест Хэма» уже не выжимались высоко от своих ворот и не ловили соперника в офсайд (у «Ливерпуля» было 5!).

    Календарь и таблица АПЛ

    В то же время в атаке было больше продуктивности: 5 из 11-ти ударов пришлись в рамку, а против «мерсисайдцев» было всего 2 попадания.

    Прогноз

    Если смотреть трезво, то ничего практичного и конкретного «пушечный» клуб пока не получил. Трансферы прошли относительно тихо, а «старенькие» игроки не получили должного эмоционального заряда от прихода нового тренера.

    Тем не менее считаем — «Арсеналу» пора побеждать. Последние две личных игры в рамках чемпионата заканчивались погромом «молотобойцев». Сейчас мы не видим к нему предпосылок, но думаем, что «пушкари» начнут резко.

    Наша ставка — «Команда 1 забьет первой и гол до 30-й минуты» за 2,10. 0

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    Прогноз на «Арсенал» — «Вест Хэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10. 3-й тур чемпионата Англии сведет на газоне «Эмирейтс» местный «Арсенал» и соседний «Вест Хэм». Матч состоится 25 августа и начнется в 17:00 по Москве.
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