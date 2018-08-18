«Лацио» — «Наполи». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 18 августа

Вице-чемпион Италии «Наполи» начинает сезон в Серии А на выезде против «Лацио». Поединок пройдет в Риме 18 августа. Начало матча — в 21.30 мск. Прогноз на «Лацио» — «Наполи».

«Лацио»

В прошлом сезоне «Лацио» драматично лишился возможности выступить в Лиге чемпионов, когда в последнем туре проиграл «Интеру» 2:3, выигрывая 2:1, при том, что коллектив устраивала ничья. Если не учитывать это, то «Орлы» провели успешную кампанию, заняв пятое место. Теперь подопечные Симоне Индзаги попытаются исправиться в новом розыгрыше Серии А.

Коллектив понес две существенные потери в лице центрбека Стефана де Врея и атакующего полузащитника Фелипе Андерсона, но их призваны заменить качественные преемники Франческо Ачерби и Хоакин Корреа соответственно. Предсезонная подготовка оставила противоречивые впечатления, ведь «бьянкочелести» выиграли два матча и два поединка проиграли. Что должно тревожить тифози клуба — победы случились против скромных «Триестины» (3:0) и СПАЛа (3:0), а поражения — против не нуждающихся в представлении «Арсенала» (0:2) и дортмундской «Боруссии» (0:1).

«Наполи»

Несмотря на то, что в минувшей кампании «Наполи» набрал 91 очко, что стало наибольшим количеством для вице-чемпиона в истории Серии А, «Партенопеи» так и не суждено было выиграть скудетто, а сейчас команду уже возглавляет Карло Анчелотти, заменивший Маурицио Сарри. Титулованный мэтр призван добавить коллективу уверенности в своих силах для завоевания трофеев, ведь костяк остался практически неизменным — ушли только вратарь Пепе Рейна и центрхав Жоржиньо.

Их заменили перспективные Фабиан Руис и Алекс Мерет, но сможет ли топ-тренер выиграть чемпионство с этим хоть и сбалансированным, но все же неискушенным в больших победах составом. Стоит отметить, что предсезонка дает основания для оптимизма, поскольку в шести контрольных встречах «адзурри» выиграли четырежды, а проиграли дважды — «Ливерпулю» (0:5) и «Вольфсбургу» (1:3).

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,40, тогда как успех хозяев оценивается в 2,80, а ничья — в 3,50. Рекомендуем ставить на то, что соперники сыграют в результативную ничью за 3,80. 0