ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матча«Крылья» развеяли чары «Ростов Арены». Команда Карпина впервые проиграла Удаление Андреса Понсе«Красно-белых» спасли две красные Моуринью выиграл на старте АПЛПобеда «МЮ» над «Лестером» вряд ли успокоит Моуринью
  • 14:58
    • Назначен судья на ответный матч «Спартака» в Лиге чемпионов
  • 12:19
    • «Ювентус» хочет переманить скаута ЦСКА
  • 12:04
    • «МЮ» впервые в истории введет должность спортивного директора
  • 11:36
    • СМИ: «Реал» предложит за Азара рекордную сумму
  • 11:22
    • «Севилья» готовится подать жалобу на «Барселону»
  • 10:11
    • Нападающий сборной Алжира перешел в «Фенербахче»
  • 09:03
    • «Тоттенхэм» выиграл Международный кубок чемпионов
    Все новости спорта

    «Рубин» отберет очки у «Зенита»

    «Рубин» — «Зенит». Прогноз и ставки на матч РПЛ 13 августа

    РПЛ Футбол России Рубин Зенит
    Прогноз на «Рубин» — «Зенит»
    Сергей Семак
    В рамках третьего тура Российской Премьер-лиги «Рубин» будет принимать «Зенит». Встреча пройдет на «Казань Арене» 13 августа. Начало матча — в 20:00. Прогноз на «Рубин» — «Зенит».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Рубин»

    «Рубин» начал новый чемпионат по неплохому графику «победа дома, ничья на выезде» и, таким образом, набрал в стартовых турах 4 очка.

    В первом туре РПЛ-2018/19 казанцы одержал домашнюю победу над «Краснодаром» со счетом 2:1. Автором победного дубля в составе хозяев стал Сердар Азмун.

    Во втором туре «Рубин» в гостях сыграл вничью с московским «Динамо». Казанцы забили быстрый гол (отличился Дмитрий Полоз), однако не сумели удержать свое преимущество, пропустив в ответ на 51-й минуте — 1:1.

    Интересно, что «Рубин» не проигрывает уже в девяти официальных матчах подряд.

    «Зенит»

    «Зенит» под руководством нового главного тренера Сергея Семака начал чемпионат с двух побед и после двух туров вышел в лидеры РПЛ.

  • Позор в Минске. «Зенит» сдался без боя
  • СМИ — о поражении «сине-бело-голубых» от «Динамо»
  • 10/08/2018

    • В первой игре нового сезона питерцы нанесли гостевое поражение дебютанту лиги — красноярскому «Енисею» со счетом 2:0. Голами в составе «сине-бело-голубых» отметились нападающий Артем Дзюба и хавбек Далер Кузяев.

    Во втором туре питерцы скромно обыграли тульский «Арсенал» — 1:0. Три очка «Зениту» принес гол Олега Шатова на 61-й минуте.

    Правда, после двух побед в чемпионате «Зенит» опозорился в Лиге Европы. На выезде питерцы уступили минскому «Динамо» со счетом 0:4. Именно с таким фоном команда подходит к игре против «Рубина».

    Все прогнозы на футбол

    Нужно учесть и то, что 16 августа подопечным Семака предстоит провести ответный матч Лиги Европы и постараться если не вылететь, то хотя бы повторно не ударить в грязь лицом.

    Прогноз

    Букмекеры в этой встрече отдают предпочтение «Зениту». На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2,08. Ничья оценивается коэффициентом 3,10, а успех хозяев поля — 4,00.

    В прошлом сезоне матч этих команд в Санкт-Петербурге остался за хозяевами (2:1), а во втором круге в Казане команды поделили очки (0:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    Предлагаем поставить в этом матче на то, что «Рубин» не проиграет с коэффициентом 1,72. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1,84
  • Томь — Нижний Новгород
  • Сегодня в 15:00
    •  5,29
  • Экспресс дня
  • Сегодня в 15:30
    •  1.66
  • Ливерпуль — Вест Хэм
  • Сегодня в 15:30
    •  1,77
  • Арсенал — Ахмат
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Арсенал — Манчестер Сити
  • Сегодня в 18:00
    •  3,50
  • Айнтрахт — Бавария
  • Сегодня в 21:30
    •  2.12
  • ПСЖ — Кан
  • Сегодня в 22:00
    •  3,30
  • Севилья — Барселона
  • Сегодня в 23:00
    •  2,34
  • Уфа — Краснодар
  • Завтра в 17:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Удаление Андреса Понсе
  • «Красно-белых» спасли две красные
    • 00:45     Алисон
  • Трансферные итоги АПЛ. Активный «Ливерпуль» и скромный «МЮ»
    • 20:33 10/08/2018     Серхио Агуэро
  • Рэшфорд, Агуэро и другие. Рейтинг всех «десяток» АПЛ
    • 18:08 08/08/2018
    Прогноз на «Рубин» — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72. В рамках третьего тура Российской Премьер-лиги «Рубин» будет принимать «Зенит». Встреча пройдет на «Казань Арене» 13 августа. Начало матча — в 20:00.
    Тоже интересно
    Люк Шоу Футбол Шоу must go on: Люк доказывает, что ему нужно дать шансПрекрасная игра крайнего защитника помогла его команде обыграть «Лестер» в матче-открытии нового сезона АПЛ Вчера в 17:070
  • 15:24
    • Российский арбитр получил назначение на матч Лиги чемпионов
  • 08:48
    • МОК может исключить хоккейный турнир из программы ОИ
  • 08:36
    • Сборная России U18 одолела США в матче за третье место на Кубке Глинки
    «Урал» — «Динамо» Футбол РПЛ. ЦСКА вновь не выиграл, «Спартак» одолел «Анжи», «Рубин» примет «Зенит»Обзор матчей третьего тура чемпионата России по футболу Вчера в 23:330
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Гвардиола покажет Эмери, кто главный в АПЛ
  • 5,29
    •
  • 15:10
    • «Молодежка» «Рубина» разгромила «Зенит»
  • 13:05
    • Смолов выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Оренбургом»
  • 12:57
    • «Луч» выиграл у «Армавира», «СКА-Хабаровск» проиграл «Тамбову»
    Жозе Моуринью Футбол Моуринью ждут неприятности. Португалец так никого и не купилВ последние дни трансферного окна «Манчестер Юнайтед» не удалось усилить состав Вчера в 15:260
  • 08:17
    • Стивенс и Халеп поборются за титул в Монреале
  • 08:05
    • Хачанов уступил Надалю на турнире в Торонто
  • 23:31
    • «Крылья Советов» на выезде обыграли «Ростов»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие