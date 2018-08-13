«Рубин» — «Зенит». Прогноз и ставки на матч РПЛ 13 августа

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В рамках третьего тура Российской Премьер-лиги «Рубин» будет принимать «Зенит». Встреча пройдет на «Казань Арене» 13 августа. Начало матча — в 20:00. Прогноз на «Рубин» — «Зенит».

«Рубин»

«Рубин» начал новый чемпионат по неплохому графику «победа дома, ничья на выезде» и, таким образом, набрал в стартовых турах 4 очка.

В первом туре РПЛ-2018/19 казанцы одержал домашнюю победу над «Краснодаром» со счетом 2:1. Автором победного дубля в составе хозяев стал Сердар Азмун.

Во втором туре «Рубин» в гостях сыграл вничью с московским «Динамо». Казанцы забили быстрый гол (отличился Дмитрий Полоз), однако не сумели удержать свое преимущество, пропустив в ответ на 51-й минуте — 1:1.

Интересно, что «Рубин» не проигрывает уже в девяти официальных матчах подряд.

«Зенит»

«Зенит» под руководством нового главного тренера Сергея Семака начал чемпионат с двух побед и после двух туров вышел в лидеры РПЛ.

В первой игре нового сезона питерцы нанесли гостевое поражение дебютанту лиги — красноярскому «Енисею» со счетом 2:0. Голами в составе «сине-бело-голубых» отметились нападающий Артем Дзюба и хавбек Далер Кузяев.

Во втором туре питерцы скромно обыграли тульский «Арсенал» — 1:0. Три очка «Зениту» принес гол Олега Шатова на 61-й минуте.

Правда, после двух побед в чемпионате «Зенит» опозорился в Лиге Европы. На выезде питерцы уступили минскому «Динамо» со счетом 0:4. Именно с таким фоном команда подходит к игре против «Рубина».

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Нужно учесть и то, что 16 августа подопечным Семака предстоит провести ответный матч Лиги Европы и постараться если не вылететь, то хотя бы повторно не ударить в грязь лицом.

Прогноз

Букмекеры в этой встрече отдают предпочтение «Зениту». На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2,08. Ничья оценивается коэффициентом 3,10, а успех хозяев поля — 4,00.

В прошлом сезоне матч этих команд в Санкт-Петербурге остался за хозяевами (2:1), а во втором круге в Казане команды поделили очки (0:0).

Календарь и таблица РПЛ

Предлагаем поставить в этом матче на то, что «Рубин» не проиграет с коэффициентом 1,72. 0