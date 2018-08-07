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    Продолжит ли «Аякс» победное шествие в Лиге чемпионов?

    «Стандарт» — «Аякс». Прогноз и ставки на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 7 августа

    Лига чемпионов Стандард Аякс
    Прогноз на «Стандарт» — «Аякс»
    Футболисты «Аякса»
    Бельгийский «Стандарт» на своей арене примет голландский «Аякс» в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Поединок, который пройдет 7 августа в Льеже, начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Стандарт» — «Аякс».
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    «Стандарт»

    Клуб из Льежа по итогам прошлого сезона финишировал на второй строке бельгийского первенства, уступив первому «Брюгге» всего лишь три очка. Но без трофея «Стандарт» не остался, став обладателям Кубка Бельгии, переиграв в финале «Генк» — 1:0.

    Открывали новый сезон «красные» матчем за Суперкубок Бельгии, в котором они проиграли чемпиону со счетом 1:2.

    Также команда Мишеля Прюдомма успела провести два поединка во внутреннем первенстве. В первом туре льежцы нанесли поражение «Генту» (3:2) на своем поле, а во втором — сыграли вничью с «Ред Стар Ваасланд» (0:0) в гостях.

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    Последний раз бельгийцы принимали участие в еврокубках в сезоне 2016/17. Выступая в одном квартете Лиги Европы со своим предстоящим соперником, испанской «Сельтой» и греческим «Панатинаикосом», они заняли с семью очками третье место в группе и выбыли из турнира.

    «Аякс»

    «Божьи сыновья» также стали в минувшем сезоне серебряными призерами у себя на родине, отстав от первого ПСВ на четыре очка.

    Голландская команда провела только два официальных матча в этом сезоне. На предыдущей стадии отбора ЛЧ они в двух встречах переиграли австрийский «Штурм» — 2:0 и 3:1.

    А вот контрольные поединки команде Эрика тен Хага удаются не очень. Из восьми спаррингов победа была одержана только в одном из них. Еще в двух «Аякс» добился ничейного результата и пять игр проиграл.

    В минувшем еврокубковом сезоне «евреи» прекратили выступление в отборочных матчах. В Лиге чемпионов их выбила французская «Ницца» (2:2 и 1:1), а в раунде плей-офф ЛЕ «бело-красные» уступили норвежскому «Русенборгу» (0:1 и 2:3).

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    Между собой оппоненты встречались почти два года тому назад в Лиге Европы. И тогда в Голландии «Аякс» выиграл со счетом 1:0, а в Бельгии была зафиксирована ничья — 1:1.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество голландцам: победа «Аякса» — 2,15, ничья — 3,50, победа «Стандарта» — 3,40.

    «Аякс» имеет более сильный состав исполнителей чем у «Стандарта». К тому же, «красные» слишком много пропускают, так что «божьи сыновья» не уйдут с поля без забитых мячей. И как мы считаем, должны продолжить побеждать в Лиге чемпионов. 0

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    Футбол. Прогноз на «Стандарт» — «Аякс». Бельгийский «Стандарт» на своей арене примет голландский «Аякс» в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Поединок, который пройдет 7 августа в Льеже, начнется в 21:00 по московскому времени.
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