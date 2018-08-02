АЗ — «Кайрат». Прогноз и ставки на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы нидерландский АЗ будет принимать казахстанский «Кайрат». Встреча пройдет 2 августа на стадионе «АФАС» в Алкмаре. Начало матча — в 21.45. Прогноз на АЗ — «Кайрат».

АЗ

В рамках подготовки к старту в Лиге Европы АЗ провел четыре контрольных матча, в которых одержал три победы при одной ничьей. Нидерландцы сперва разошлись миром с «Мидтьюландом» (1:1), а затем поочередно обыграли «Локерен» (2:0), «Панатинаикос» (2:0) и «Зюлте-Варегем» (1:0).

Выездной матч против «Кайрата» стал для «фермеров» первым официальным в новом сезоне. Нидерландский клуб сенсационно проиграл (0:2), чем значительно осложнил себе задачу выхода в следующий этап.

«Кайрат»

«Кайрату» несколько проще — у казахстанцев сезон в самом разгаре. Причем команда играет не только на внутренней арене, но и раньше, чем АЗ, начала свой путь в квалификации Лиги Европы.

На предыдущей стадии отбора команда, за которую играет россиянин Андрей Аршавин, уничтожила андоррский «Энгордани» — 3:0 на выезде и 7:1 дома. После этого казахстанцы одолели АЗ благодаря дублю Адеринсола Эсеолы на 12-й и 50-й минутах матча. «Кайрат» не владел инициативой по ходу встречи, однако использовал свои шансы и ошибки соперника.

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В национальном первенстве «Кайрат» ведет борьбу за золотые медали и пока отстает от «Астаны» на 4 очка, правда, имея игру в запасе. Перед ответной игрой против АЗ «Народная команда» в непростом матче минимально одолела «Тобол» (0:1).

Интересно, что из 23 официальных матчей сезона «Кайрат» лишь дважды сыграл вничью — причем в последний раз еще в апреле.

Прогноз

Букмекеры считают АЗ фаворитом матча. На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 1,58. В то же время успех «Кайрата» оценивается коэффициентом 5,70, а ничья — 4,34.

АЗ выглядел лучше в первом матче, однако при этом проиграл. На своем поле нидерландцы должны побеждать, но хватит ли их победы для выхода в следующий этап? Ведь даже один гол «Кайрата» значительно усложнит задачу для хозяев поля. Одно можно сказать точно — АЗ с первых минут будет штурмовать ворота соперника.

Предлагаем поставить в этом матче на победу АЗ с коэффициентом 1,58, а также на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,79. 0