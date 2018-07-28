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    «Урал» — «Анжи». Прогноз и ставки на матч российской Премьер-лиги 28 июля

    РФПЛ Футбол России Урал Анжи
    Прогноз на «Урал» — «Анжи»
    Футболисты «Урала»
    В субботу, 28 июля, открывать новый сезон РФПЛ будут екатеринбургский «Урал» и махачкалинский «Анжи». Поединок, который пройдет на «Екатеринбург Арене», начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Урал» — «Анжи».
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    «Урал»

    По итогам прошлого розыгрыша РФПЛ «шмели» заняли 12 место, опередив зону переходных матчей всего лишь на два очка, а от еврокубковой шестой строки они отстали на шесть пунктов.

    Заканчивали чемпионат-2018 «уральцы» двумя поражениями кряду от «Амкара» (0:2) и «Ростова» (0:1). В официальных матчах у них 3-матчевая серия без побед.

    В межсезонье подопечные Дмитрия Парфенова, который сменил на этом посту Александра Тарханова, провели ряд контрольных поединков. Переиграли «Тюмень» (1:0), «Енисей» (2:0), словенскую «Муру» (4:1), сербские клубы «Чукарички» (1:0) и «Земун» (2:0), а также «Катар СК» (4:1).

    Проиграли словенскому «Марибору» — 0:3 и сербской «Войводине» — 1:2.

    В летнее трансферное окно команду пополнил защитник Брызгалов из «Анжи», а покинули клуб целый ряд футболистов (Коробов, Фомин, Арапов, Манучарян, Ставпец, Портнягин, Чернов).

    «Анжи»

    Махачкалинский клуб остался в элите российского футбола только благодаря исчезновению пермского «Амкара».

    В прошлом сезоне «Анжи» смог занять 14 место, заработав в 30 поединках 24 очка, и оспаривал место в РФПЛ с красноярским «Енисеем» в переходных матчах.

    В первом поединке «орлы» разгромно проиграли в Красноярске со счетом 0:3, а на своем поле одержали волевую победу — 4:3.

    Переиграв «Енисей» они прервали серию без побед в официальных матчах, которая на тот момент насчитывала восемь встреч (из них семь поражений).

    На тренерском мостике у «желто-зеленых» также произошла рокировка. Вместо белорусского специалиста Вадима Скрипченко пришел россиянин Магомед Адиев, работающий до этого в грозненском «Ахмате».

    В межсезонье дагестанцы провели ряд контрольных встреч. Одолели «Спартак» Нальчик (4:1), проиграли «Енисею» (0:4) и сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (0:0).

    Пополнили команду Мохаммад, Рабиу, Белоруков («Динамо»), Савичев («СКА-Хабаровск»), Кулик («Крылья Советов»), Дюпин («Кубань»), Кацаев («Ахмат»). Покинули: Лескано («Тобол»),Хубулов («Эрзурумспор»), Поку («Тампа-Бэй»), Брызгалов («Урал»), Полуяхтов («Крылья Советов»), Бакаев («Оренбург»).

    В прошлом сезоне «Урал» взял верх над «Анжи» в обоих матчах РФПЛ — 2:1 и 1:0. Из 11 проведенных поединков между собой в чемпионате в Екатеринбурге хозяева шесть раз праздновали победу, два раза игра заканчивлась вничью и три поединка выиграли гости.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Урала» — 1,65, победа «Анжи» — 6,00, ничья — 4,00.

    На своем поле «уральцы» проигрываю редко. А если и уступают, то в основном командам-лидерам. Махачкалинцы к таким отнести не получится. На родной арене, как мы считаем, они не проиграю в этой встрече, как минимум.

    Рекомендуем в этой игре сделать ставку — «Урал» не проиграет и ТМ 2.5: да за 1,94, т.к. оппоненты в матчах между собой редко радуют зрителей изобилием голов. 0

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