«Спартак-2» — «Авангард». Прогноз и ставки на матч Футбольной национальной лиги 23 июля

В понедельник, 23 июля, «Спартак-2» на своем поле примет «Авангард» в рамках второго тура первенства ФНЛ. Встреча, которая пройдет в Москве на стадионе имени Черенкова, начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Спартак-2» — «Авангард».

«Спартак-2»

Футболисты «Спартака-2» начали текущий сезон с выездной победы над ФК «Сочи» со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма с пенальти забил полузащитник «красно-белых» Владислав Пантелеев.

Примечательно, что по многим статистическим показателям подопечные Виктора Булатова уступили своим оппонентам, в том числе и по ударам по воротам — 3 против 13.

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В товарищеских матчах перед стартом сезона «Спартак-2» проиграл «Зоркому» (1:2) и выиграл у «Чертаново» (2:1).

«Авангард»

А вот курский «Авангард» в матче первого тура первенства ФНЛ на своем поле потерпел поражение от ярославского «Шинника» со счетом 1:2.

На голы Евгения Стешина и Ишхана Гелояна подопечные Игоря Беляева смогли ответить единственным точным ударом с пенальти в исполнении Александра Касьяна.

При этом куряне чаще били по воротам и выполнили больше угловых, что не помогло им набрать ни одного очка.

«Авангард» в начале июля в товарищеских матчах проиграл «Спартаку» (0:2) и одержал победу над «Факелом» (2:0).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Спартака-2» — 2,20, победа «Авангарда» — 3,10, ничья — 3,40.

Данный расклад, вероятно, связан с тем, что «красно-белые» удачно начали сезон. Кроме того, им должны помочь родные стены.

Впрочем, переоценивать возможности москвичей мы бы не стали. Эта команда редко играет стабильно, так как лишена турнирной мотивации. Да и победа над «Сочи», скажем прямо, случилась благодаря везению.

«Авангард» хоть и не относится к числу лидеров первенства, но остается крепкой командой, которая, по нашему мнению, должна избежать второго поражения подряд. Мы бы присмотрелись к ставкам «гости не проиграют» за 1,67 и «победа "Авангарда" с форой 0» за 2,30. 0