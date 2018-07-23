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    Избежит ли «Авангард» второго поражения подряд?

    «Спартак-2» — «Авангард». Прогноз и ставки на матч Футбольной национальной лиги 23 июля

    ФНЛ Футбол России Спартак-2 Авангард Курск
    Прогноз на «Спартак-2» — «Авангард»
    Футболист «"Авангарда"
    В понедельник, 23 июля, «Спартак-2» на своем поле примет «Авангард» в рамках второго тура первенства ФНЛ. Встреча, которая пройдет в Москве на стадионе имени Черенкова, начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Спартак-2» — «Авангард».
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    «Спартак-2»

    Футболисты «Спартака-2» начали текущий сезон с выездной победы над ФК «Сочи» со счетом 1:0.

    Единственный гол в середине второго тайма с пенальти забил полузащитник «красно-белых» Владислав Пантелеев.

    Примечательно, что по многим статистическим показателям подопечные Виктора Булатова уступили своим оппонентам, в том числе и по ударам по воротам — 3 против 13.

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    В товарищеских матчах перед стартом сезона «Спартак-2» проиграл «Зоркому» (1:2) и выиграл у «Чертаново» (2:1).

    «Авангард»

    А вот курский «Авангард» в матче первого тура первенства ФНЛ на своем поле потерпел поражение от ярославского «Шинника» со счетом 1:2.

    На голы Евгения Стешина и Ишхана Гелояна подопечные Игоря Беляева смогли ответить единственным точным ударом с пенальти в исполнении Александра Касьяна.

    При этом куряне чаще били по воротам и выполнили больше угловых, что не помогло им набрать ни одного очка.

    «Авангард» в начале июля в товарищеских матчах проиграл «Спартаку» (0:2) и одержал победу над «Факелом» (2:0).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Спартака-2» — 2,20, победа «Авангарда» — 3,10, ничья — 3,40.

    Данный расклад, вероятно, связан с тем, что «красно-белые» удачно начали сезон. Кроме того, им должны помочь родные стены.

    Впрочем, переоценивать возможности москвичей мы бы не стали. Эта команда редко играет стабильно, так как лишена турнирной мотивации. Да и победа над «Сочи», скажем прямо, случилась благодаря везению.

    «Авангард» хоть и не относится к числу лидеров первенства, но остается крепкой командой, которая, по нашему мнению, должна избежать второго поражения подряд. Мы бы присмотрелись к ставкам «гости не проиграют» за 1,67 и «победа "Авангарда" с форой 0» за 2,30. 0

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    Футбол. Прогноз на «Спартак-2» — «Авангард». В понедельник, 23 июля, «Спартак-2» на своем поле примет «Авангард» в рамках второго тура первенства ФНЛ. Встреча, которая пройдет в Москве на стадионе имени Черенкова, начнется в 17:00 по московскому времени.
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