«Ливерпуль» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов 22 июля

22 июля в рамках Международного кубка чемпионов встретятся «Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия». Матч пройдет на стадионе «Банк оф Америка» в городе Шарлотт. Начало встречи — в 23.05 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Боруссия» Д.

«Ливерпуль»

Финалист Лиги чемпионов «Ливерпуль» после успешного сезона уже провел четыре спарринга в рамках подготовки к сезону 2018-2019. В июле «красные» сперва разгромили «Честер» (7:0), затем обыграли «Транмир Роверс» (3:2), после чего не сумели распечатать ворота «Бари». В последнем матче перед стартом на Международном кубке чемпионов мерсисайдцы разобрались с «Блэкберном» — 2:0.

Напомним, что «Ливерпуль» провел хорошую трансферную кампанию. К «красным» наконец-то присоединился Наби Кейта, в центр поля также был подписан Фабиньо. Атаку призван укрепить Джердан Шакири, а место в воротах теперь будет занимать самый дорогой голкипер мира Алисон. При этом Юргену Клоппу удалось сохранить всех важных игроков команды. Перед началом нового сезона «Ливерпуль» выглядит грозной силой.

«Боруссия»

«Боруссия» наоборот вошла в лето после сезона, который вряд ли можно занести команде в актив — в чемпионате «шмели» финишировали четвертыми. К новому сезону команду готовит новый тренер — Люсьен Фавр. Дортмундцы начали подготовку к сезону менее активно, чем «Ливерпуль». Пока немцы лишь набирают кондиции и скромно обыграли венскую «Аустрию» — 1:0. А на турнире чемпионов «Боруссия» стартует матчем против «Манчестер Сити».

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«Боруссия» на трансферном рынке работала менее активно, чем «Ливерпуль». Из значимых подписаний стоит отметить трансферы защитника «Майнца» Абду Диалло и хавбека «Вердера» Томаса Дилэйни, на которых было потрачено 48 миллионов евро. При этом команду покинули Андрей Ярмоленко, Сократис Папастатопулос, Миши Батшуайи, у которого закончилась аренда, Гонсало Кастро и еще ряд игроков. Судя по всему, дортмундцы берут курс на омоложение состава.

Прогноз

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ливерпулю». Коэффициент на победу команды Клоппа — 2,30, а на подопечных Фавра — 2,85. Ничья оценивается коэффициентом 3,60.

«Ливерпуль» действительно выглядит фаворитом — как по составу, так и по готовности к новому сезону. Плюс стоит учесть фактор нового тренера «Боруссии», который только знакомится со своей команде, тогда как Клопп прекрасно знаком с возможностями большинства своих игроков и работает над усовершенствованием своего коллектива.

«Ливерпуль» и «Боруссия» ранее встречались четыре раза. В 2001 году команды пересеклись на групповой стадии Лиги чемпионов, а в 2016-м — в 1/4 финала Лиги Европы. «Ливерпуль» выиграл два из этих четырех матчей (оба на своем поле), еще дважды команды сыграли вничью.

Предлагаем в этом матче поставить на победу «Ливерпуля» с коэффициентом 2,30. 0