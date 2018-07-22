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    Клопп против бывшего клуба

    «Ливерпуль» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов 22 июля

    Международный кубок чемпионов Ливерпуль Футбол Англии Боруссия Д Футбол Германии
    Прогноз на «Ливерпуль» — «Боруссия» Д
    Юрген Клопп
    22 июля в рамках Международного кубка чемпионов встретятся «Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия». Матч пройдет на стадионе «Банк оф Америка» в городе Шарлотт. Начало встречи — в 23.05 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Боруссия» Д.
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    «Ливерпуль»

    Финалист Лиги чемпионов «Ливерпуль» после успешного сезона уже провел четыре спарринга в рамках подготовки к сезону 2018-2019. В июле «красные» сперва разгромили «Честер» (7:0), затем обыграли «Транмир Роверс» (3:2), после чего не сумели распечатать ворота «Бари». В последнем матче перед стартом на Международном кубке чемпионов мерсисайдцы разобрались с «Блэкберном» — 2:0.

    Напомним, что «Ливерпуль» провел хорошую трансферную кампанию. К «красным» наконец-то присоединился Наби Кейта, в центр поля также был подписан Фабиньо. Атаку призван укрепить Джердан Шакири, а место в воротах теперь будет занимать самый дорогой голкипер мира Алисон. При этом Юргену Клоппу удалось сохранить всех важных игроков команды. Перед началом нового сезона «Ливерпуль» выглядит грозной силой.

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    • «Боруссия»

    «Боруссия» наоборот вошла в лето после сезона, который вряд ли можно занести команде в актив — в чемпионате «шмели» финишировали четвертыми. К новому сезону команду готовит новый тренер — Люсьен Фавр. Дортмундцы начали подготовку к сезону менее активно, чем «Ливерпуль». Пока немцы лишь набирают кондиции и скромно обыграли венскую «Аустрию» — 1:0. А на турнире чемпионов «Боруссия» стартует матчем против «Манчестер Сити».

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    «Боруссия» на трансферном рынке работала менее активно, чем «Ливерпуль». Из значимых подписаний стоит отметить трансферы защитника «Майнца» Абду Диалло и хавбека «Вердера» Томаса Дилэйни, на которых было потрачено 48 миллионов евро. При этом команду покинули Андрей Ярмоленко, Сократис Папастатопулос, Миши Батшуайи, у которого закончилась аренда, Гонсало Кастро и еще ряд игроков. Судя по всему, дортмундцы берут курс на омоложение состава.

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    • Прогноз

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ливерпулю». Коэффициент на победу команды Клоппа — 2,30, а на подопечных Фавра — 2,85. Ничья оценивается коэффициентом 3,60.

    «Ливерпуль» действительно выглядит фаворитом — как по составу, так и по готовности к новому сезону. Плюс стоит учесть фактор нового тренера «Боруссии», который только знакомится со своей команде, тогда как Клопп прекрасно знаком с возможностями большинства своих игроков и работает над усовершенствованием своего коллектива.

    «Ливерпуль» и «Боруссия» ранее встречались четыре раза. В 2001 году команды пересеклись на групповой стадии Лиги чемпионов, а в 2016-м — в 1/4 финала Лиги Европы. «Ливерпуль» выиграл два из этих четырех матчей (оба на своем поле), еще дважды команды сыграли вничью.

    Предлагаем в этом матче поставить на победу «Ливерпуля» с коэффициентом 2,30. 0

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    Футбол. Прогноз на «Ливерпуль» — «Боруссия» Д. 22 июля в рамках Международного кубка чемпионов встретятся «Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия». Матч пройдет на стадионе «Банк оф Америка» в городе Шарлотт. Начало встречи — в 23.05 мск.
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