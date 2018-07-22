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    «Брюгге» и «Стандард» любят забивать друг другу

    «Брюгге» — «Стандард». Прогноз и ставки на матч за Суперкубок Бельгии 22 июля

    Брюгге Стандард
    Прогноз на «Брюгге» — «Стандард»
    Гильермо Очоа — голкипер «Стандарда»
    В воскресенье, 22 июля, в рамках Суперкубка Бельгии между собой сыграют «Брюгге» и «Стандард». Начало матча — в 21:00 по Москве. Прогноз на «Брюгге» — «Стандард».
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    «Брюгге»

    По итогам прошлого сезона команда сумела занять первое место в рамках группового турнира с отрывом от «Андерлехта» на 12 очков, а в десяти матчах плей-офф подопечные Ивана Леко удержали эту позицию, опередив на три очка «Стандард», сыграв с прямым конкурентом вничью 1:1 в предпоследнем туре.

    Стоит отметить, что за команду с этого года выступает российский ветеран вратарского цеха Владимир Габулов, для которого это был первый заграничный опыт в карьере. Выступления за рубежом сразу принесли стражу ворот сборной России золото национального первенства.

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    Матч за Суперкубок традиционно считается «разогревом» перед стартом национального чемпионата. У тренеров есть возможность испытать в деле новичков и проверить новые схемы. В межсезонье можно отметить качественное усиление команды под Лигу чемпионов. Пришли центрбек Матей Митрович из «Бешикташа», форвард Сибе Схрейверс из «Генка», кипер Карло Летика из «Хайдука», а также еще ряд игроков. При этом потерь избежать удалось.

    «Стандард»

    Команда из Льежа по итогам группового турнира стала шестой, но таки пробилась в чемпионскую гонку, опередив на два очка «Кортрейк».

    Уже в национальном плей-офф дружина Мишеля Прюдомма нашла свою игру и всего на три пункта отстала от чемпионского «Брюгге», оставив при этом вне зоны Лиги чемпионов «Андерлехт».

    В итоге минувший сезон оказался успешным для льежцев, хотя порой коллектив был близок к провалу. Кроме того, удалось еще и завоевать Кубок Бельгии в восьмой раз в своей истории, одолев в полуфинале «Брюгге» по итогам двух матчей (4:1, 2:3). В решающей игре льежцы справились с «Генком» (1:0).

    В межсезонье состав усилили хавбек Самуэль Бастиен из «Кьево», вингер Мехди Карлела-Гонсалес («Гранада»), правый бек Луис Каванда из «Галатасарая» и Константинос Лаифис («Олимпиакос»). Исхак Бельфодиль и Матье Доссеви были проданы за хорошие деньги, но оба футболиста в прошлом сезоне выступали на правах аренды за другие команды.

    Прогноз

    В нынешнем году команды провели пять матчей — все из них завершались с забитыми мячами каждой из команд, а в трех последних играх в основное время фиксировался ничейный счет.

    Сложно предсказать победителя, особенно когда речь идет о бельгийских командах, которые встречаются в первой игре сезона. «Брюгге» идет у букмекеров фаворитом, но проще отталкиваться от статистики и поставить на то, что обе команды забьют за 1,65. 0

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    Футбол. Прогноз на «Брюгге» — «Стандард». В воскресенье, 22 июля, в рамках Суперкубка Бельгии между собой сыграют «Брюгге» и «Стандард». Начало матча — в 21:00 по Москве.
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