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    Буффон не пропустит много от «Баварии»

    «Бавария» — «ПСЖ». Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов 21 июля

    Международный кубок чемпионов Футбол Германии Бавария Футбол Франции ПСЖ
    Прогноз на «Бавария» — «ПСЖ»
    Джанлуиджи Буффон
    В субботу, 21 июля, в стартовой игре Международного кубка чемпионов встретятся мюнхенская «Бавария» и ПСЖ. Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на «Бавария» — «ПСЖ».
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    «Бавария»

    Всего за год у мюнхенцев трижды менялся главный тренер. В конце минувшего сезона команда с Юппом Хайнкесом у руля взяла титул в Бундеслиге, а вот в Лиге чемпионов и Кубке Германии мюнхенцы остались ни с чем.

    В итоге из того же «Айнтрахта» создавать новую «Баварию» был призван Нико Ковач. На данном этапе в команде остался бомбардир Роберт Левандовски, который до провального для Польши ЧМ-2018 хотел сменить чемпионат. Кроме того, пресса обсуждает возможное возвращение в «Реал» Хамеса Родригеса, но это пока лишь слухи.

    Что касается трансферов, то из аренды вернулся Серж Гнабри, а бесплатно из «Шальке» пришел Леон Горецка.

    ПСЖ

    Парижане ожидаемо взяли титул в Лиге 1 и два национальных кубка. В Лиге чемпионов прошлого сезона команда считалась одним из фаворитов после группового этапа, но вылетела уже на стадии 1/8 финала.

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    Команду в итоге покинул главный тренер Унаи Эмери, а его место занял немец Томас Тухель. Что касается новичков, то здесь он один, но какой — сам Джанлуиджи Буффон. Из потерь можно отметить переход Хавьера Пасторе в «Рому».

    Если у мюнхенцев костяк сборной Германии покинул чемпионат мира еще после группового этапа, то парижан на турнире представлял один из главных его героев — Килиан Мбаппе, ставший творцом чемпионства сборной Франции. Отдых понадобится тому же Неймару, который помимо физических нагрузок пережил эмоциональное потрясение, ведь его Бразилия не вышла даже в полуфинал.

    Стоит отметить, что парижане уже провели спарринг с представителем третьего дивизиона чемпионата Франции «Шабли», уступив со счетом 2:4. Буффон провел на поле 45 минут и пропустил два гола.

    Прогноз

    В прошлом году команды встречались дважды — ПСЖ удалось одолеть «Баварию» дома со счетом 3:0, но затем мюнхенцы взяли реванш на домашней арене — 3:1. Было это в рамках группового этапа ЛЧ.

    Организаторы Международного кубка чемпионов хотели бы видеть полноценную борьбу грандов футбола, как это происходит в Лиге чемпионов. Но на деле это лишь предсезонный турнир, который позволит клубам проверить ближайший резерв и начать набирать форму перед главными соревнованиями года.

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    В первом матче МКЧ мы не ждем появления основных составов, поэтому делать какие-то точные прогнозы сложно. Резервисты будут стараться заявить о себе, поэтому борьбу никто не отменял, но голов вряд ли будет много. Предлагаем поставить на тотал матча меньше 3,5 гола за 1,68. 0

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    Футбол. Прогноз на «Бавария» — «ПСЖ». В субботу, 21 июля, в стартовой игре Международного кубка чемпионов встретятся мюнхенская «Бавария» и ПСЖ. Начало матча — в 17:00 мск.
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