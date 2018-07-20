«Америка» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 20 июля

В пятницу, 20 июля, мексиканская «Америка» сыграет с английским «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в американском Глендейле, начнется в 05:00 по московскому времени. Прогноз на «Америка» — «Манчестер Юнайтед».

«Америка»

Мексиканская «Америка» — один из самых популярных футбольных клубов в своей стране, который 12 раз становился чемпионом. Впрочем, в последний раз это случалось четыре года назад.

В Клаусуре 2018 года подопечные Мигеля Эрреры заняли второе место, а в полуфинале плей-офф проиграли будущему чемпиону — «Сантос Лагуне» (1:4 и 2:2).

Во время нынешнего межсезонья «Америка» успела провести пять матчей, в которых обыграла «Атланте» (2:1), «Пачуку» (3:2) и «Монаркас» (2:1), а также проиграла словацким «Словану» (0:5) и «Середу» (0:3).

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Если говорить о составе «Америки», то его костяк составляют мексиканцы, но также есть легионеры из Аргентины, Колумбии, Парагвая, США и Франции, которую представляет известный форвард Жереми Менез.

«Манчестер Юнайтед»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» в минувшем сезоне особых успехов не добились. К позитиву можно отнести разве что второе место в Премьер-лиге, хотя тот факт, что «красных дьяволов» опередил «Манчестер Сити», явно разочаровал болельщиков.

Также подопечные Жозе Моуринью дошли до финала Кубка Англии, в котором проиграли «Челси».

В новом сезоне «Манчестер Юнайтед» будет выступать без многолетнего капитана Майкла Каррика, объявившего о завершении карьеры. На его место из «Шахтера» пришел бразилец Фред. Также клуб усилился португальским защитником Диогу Далотом.

Для «красных дьяволов» матч против «Америки» станет первым в текущем межсезонье.

В США отправились далеко не все ведущие игроки команды. В заявке не оказалось футболистов, участвовавших в ЧМ-2018, а также Алексиса Санчеса, не получившего визу.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество европейцам: победа «Манчестер Юнайтед» — 1,44, победа «Америки» — 5,00, ничья — 4,33.

Очевидно, что по подбору игроков «красные дьяволы» превосходят своего соперника, однако они пока не провели ни одной игры, поэтому вряд ли сразу же будут готовы к полному доминированию на футбольном поле.

Жозе Моуринью любит играть от обороны, поэтому не удивимся, если его команда забьет гол-два и на этом успокоится. Предлагаем к рассмотрению ставку «тотал голов меньше 3» за 1,77.

Еще один интересный вариант — «манкунианцы не пропустят» за 2,30. «Америка» не смогла забить даже словацким середнякам, так что взломать крепкую оборону англичан ей должно быть очень сложно. 0