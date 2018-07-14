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    Увидим ли мы результативный футбол в матче за третье место?

    Бельгия — Англия. Прогноз и ставки на тоталы в матче чемпионата мира по футболу 14 июля

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бельгии Сборная Англии Футбол Англии
    Прогноз на Бельгия — Англия
    Гарри Кейн
    В субботу, 14 июля, сборная Бельгии сыграет с командой Англии в матче за третье место на чемпионате мира по футболу 2018 года. Встреча, которая пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на Бельгия — Англия.
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    Бельгия

    Сборная Бельгии уверенно стартовала на чемпионате мира 2018 года, обыграв на групповом этапе Панаму (3:0), Тунис (5:2) и Англию (1:0).

    Выйдя из группы с первого места, «красные дьяволы» в 1/8 финала попали на команду Японии (3:2), у которой выиграли с большим трудом, отыгравшись со счета 0:2.

    В четвертьфинале подопечные Роберто Мартинеса преподнесли сюрприз, победив Бразилию (2:1) благодаря автоголу Фернандиньо и точному удару Кевина Де Брейне.

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    • Впрочем, на этом везение бельгийцев завершилось. В полуфинале они минимально уступили Франции (0:1) и не смогли выйти в финал.

    Англия

    Сборная Англия, как уже было сказано выше, проиграла Бельгии (0:1), но выиграла у Туниса (2:1) и Панамы (6:1), что позволило ей выйти в плей-офф со второго места в группе.

    Уже в 1/8 финала «три льва» были близки к вылету, но все же одолели команду Колумбии в серии пенальти (1:1, 4:3 — по пенальти).

    В четвертьфинале команда Гарета Саутгейта одержала победу над Швецией (2:0), ворота которой поразили Гарри Магуайр и Деле Алли.

    Однако выйти в финал англичанам тоже не удалось, поскольку в полуфинальной встрече с Хорватами они даже не дотянули до серии пенальти, уступив в овертайме (1:2 д.в.).

    Прогноз

    Средняя линия на предстоящий матч выглядит так: победа сборной Бельгии — 2,20, победа сборной Англии — 3,30, ничья — 3,70.

    «Тотал меньше 3» принимается с коэффициентом 1,95, «тотал больше 3» — то с коэффициентом 1,95.

    Все прогнозы на футбол

    Букмекеры ждут в целом результативной игры. При этом они верят в то, что обе команды смогут забить.

    Скорее всего, их оценка основана на том, что футболисты будут играть раскрепощенно, ведь большой ценности матч за третье место не имеет.

    Еще один прогноз на матч Бельгия — Англия

    Однако мы бы поспорили с этим утверждением, тем более что бельгийцы могу обновить свой личный рекорд, если займут третье место на чемпионате мира.

    «Красные дьяволы» подойдут к этому матчу не такими уставшими, как англичане, поэтому мы ждем от них победы, но вряд ли она выйдет уж слишком уверенной, поэтому взяли бы ставку «тотал меньше 3».

    Чтобы обезопасить себя, можно также присмотреться к ставке «сборная Бельгии не проиграет и тотал меньше 4,5» за 1,71. 0

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    Футбол. Прогноз на Бельгия — Англия. В субботу, 14 июля, сборная Бельгии сыграет с командой Англии в матче за третье место на чемпионате мира по футболу 2018 года. Встреча, которая пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 17:00 по московскому времени.
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