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    Команды повторят общую тенденцию

    Швеция — Швейцария. Прогноз и ставки на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 3 июля

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Швеции Сборная Швейцарии
    Прогноз на Швеция — Швейцария
    Штефан Лихтштайнер
    В рамках 1/8 финала ЧМ-2018 сборная Швеции условно примет сборную Швейцарии. Начало матча в 17:00 по московскому времени. Прогноз на Швеция — Швейцария.
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    Швеция

    Сборная Швеции на этом чемпионате мира исполняет роль разрушителя мифов. Принято считать, что футболисты-скандинавы нетехничные, угловатые и грубые.

    Но «три короны» ломают этот стереотип. После группового этапа у «сине-желтых» собралось всего пять желтых карточек. В среднем за матч выходит 1,67. Это как раз средненький такой показатель.

    По поводу техники. Футболисты «Gulo Gulo» входят в топ-7 коллективов с самым высоким процентом точных ударов. Средняя «прицельность» шведов составила 55,9%.

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    • Ну, и по результатам. Все-таки занять первое место в группе с действующими чемпионами мира — это не шутки шутить. Даже несмотря на проигрыш в личном матче.

    Швейцария

    Но соперник у «Gulo Gulo» более чем достойный. Сборная Швейцарии входит в топ-6 команд с наилучшей реализацией своих моментов. 15,6% ударов «крестоносцев» превращались в голы на групповом этапе.

    Отметим также, что по итогам групп чемпионата мира команда Владимира Петковича стала одной из трех команд, которые заняли вторые места в своих квартетах и при этом ни разу не проиграли.

    Еще один показательный момент — это способ противодействия техничным командам. С теми же бразильцами «Scweizer Nati» скатала ничейку 1:1. Но за 90 минут сфолила на «желто-зеленых» 15 раз. Это больше, чем нарушили Коста-Рика и Сербия.

    Прогноз

    Для описания этой игры как нельзя лучше подойдет клише: фаворита нет. По нашему убеждению, сборная Швеции сможет удивить еще раз и даже пройти в четвертьфинал.

    Однако отложим в сторону шапкозакидательские настроения. При анализе мы заметили тенденцию (общую на нынешнем чемпионате мира) к превалированию результативности во втором тайме.

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    Сборная Швеции во вторых половинах матчей забила четыре гола из пяти, а сборная Швейцарии повторила точно те же цифры.

    Потому резонным считаем поставить на «2 тайм > 1 тайма» за 2,20. 0

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