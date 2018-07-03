Швеция — Швейцария. Прогноз и ставки на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 3 июля

В рамках 1/8 финала ЧМ-2018 сборная Швеции условно примет сборную Швейцарии. Начало матча в 17:00 по московскому времени. Прогноз на Швеция — Швейцария.

Швеция

Сборная Швеции на этом чемпионате мира исполняет роль разрушителя мифов. Принято считать, что футболисты-скандинавы нетехничные, угловатые и грубые.

Но «три короны» ломают этот стереотип. После группового этапа у «сине-желтых» собралось всего пять желтых карточек. В среднем за матч выходит 1,67. Это как раз средненький такой показатель.

По поводу техники. Футболисты «Gulo Gulo» входят в топ-7 коллективов с самым высоким процентом точных ударов. Средняя «прицельность» шведов составила 55,9%.

Ну, и по результатам. Все-таки занять первое место в группе с действующими чемпионами мира — это не шутки шутить. Даже несмотря на проигрыш в личном матче.

Швейцария

Но соперник у «Gulo Gulo» более чем достойный. Сборная Швейцарии входит в топ-6 команд с наилучшей реализацией своих моментов. 15,6% ударов «крестоносцев» превращались в голы на групповом этапе.

Отметим также, что по итогам групп чемпионата мира команда Владимира Петковича стала одной из трех команд, которые заняли вторые места в своих квартетах и при этом ни разу не проиграли.

Еще один показательный момент — это способ противодействия техничным командам. С теми же бразильцами «Scweizer Nati» скатала ничейку 1:1. Но за 90 минут сфолила на «желто-зеленых» 15 раз. Это больше, чем нарушили Коста-Рика и Сербия.

Прогноз

Для описания этой игры как нельзя лучше подойдет клише: фаворита нет. По нашему убеждению, сборная Швеции сможет удивить еще раз и даже пройти в четвертьфинал.

Однако отложим в сторону шапкозакидательские настроения. При анализе мы заметили тенденцию (общую на нынешнем чемпионате мира) к превалированию результативности во втором тайме.

Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Швеции во вторых половинах матчей забила четыре гола из пяти, а сборная Швейцарии повторила точно те же цифры.

Потому резонным считаем поставить на «2 тайм > 1 тайма» за 2,20. 0