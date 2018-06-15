Порадуют ли голами фавориты группы B?

В пятницу, 15 июня, сборная Португалии встретится с командой Испании в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Матч первого тура группы B пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Португалия – Испания.

Португалия

Игроки сборной Португалии прибыли в Россию на чемпионат мира в статусе действующих чемпионов Европы. Это звание они получили два года назад во Франции на Евро-2016.

Отбор на ЧМ-2018 команда Фернанду Сантуша прошла с минимальными проблемами. Своего основного соперника по группе – команду Швейцарии – они обыграли в последнем туре и заняли первое место в группе B, получив прямую путевку на мировое первенство.

В последних товарищеских матчах сборная Португалии обыграла Саудовскую Аравию (3:0) и Алжир (3:0), сыграла вничью с США (1:1), Тунисом (2:2) и Бельгией (0:0), а также потерпела крупное поражение от Нидерландов (0:3).

На чемпионате мира за португальцев по разным причинам не сыграют Фабиу Коэнтрау, Нани и Андре Гомеш.

Испания

Сборная Испании на чемпионате мира 2018 считается одним из фаворитов на победу, а все благодаря успешному выступлению в квалификации, где она заняла первое место в группе G, опередив команду Италии.

Более того, «фурия роха» имеет на своем счету серию из 19 игр без поражений под руководством будущего наставника мадридского «Реала» Хулена Лопетеги. Правда, на матч команду выведет уже не он.

Начиная с ноября 2017 года, испанцы провели шесть контрольных встреч, в которых одержали победу над Коста-Рикой (5:0), Аргентиной (6:1) и Тунисом (1:0), а также разошлись миром с Россией (3:3), Германией (1:1) и Швейцарией (1:1).

Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

У Испании вызова в сборную не дождались Альваро Мората, Педро, Давид Вилья и Ариц Адурис.

Прогноз

Средняя линия на предстоящий матч выглядит следующим образом: победа сборной Испании – 1,95, победа сборной Португалии – 4,70, ничья – 3,30.

Что касается общего количества забитых мячей, то «тотал меньше 2,5» принимается с коэффициентом 1,60, а «тотал больше 2,5» — с коэффициентом 2,50.

Действительно, голевой феерии в этой встрече мы бы не ждали, учитывая оборонительный характер игры португальской команды, которая умеет закрыться на своей половине поля и ждать своего момента.

У нас нет сомнений, что территориальное преимущество останется за Испанией, но вот забить много голов ей не удастся. Такой вывод напрашивается хотя бы по недавней игре с Тунисом, где у «фурии рохи» мало что получалось в атаке. Именно поэтому нам кажется, что в игре будет забито не больше двух мячей.

Еще один интересный вариант – «голы в обоих таймах: нет» за 1,75. Испания и Португалия – явные фавориты своей группы. Рисковать уже в первом туре они не будут, поэтому мы не удивимся, если хотя бы один из таймов пройдет в спокойном темпе без обилия опасных моментов.