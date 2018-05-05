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    «Боруссия» завоюет путевку в Лигу чемпионов

    «Боруссия Дортмунд» — «Майнц». Прогноз и ставки на матч 33-го тура чемпионата Германии по футболу 5 мая

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    В суботту, 5 мая, рамках 33-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Бруссия» примет на своем поле «Майнц». Старт поединка намечен на 16:30 мск. Прогноз на «Боруссия Дортмунд» — «Майнц».

    «Боруссия Дортмунд»

    За 2-а тура до конца чемпионата Германии дортмундцы занимают 3-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 55-ть очков. От 2-го «Шальке» они отстают на 2-а балла, а 4-й «Хоффенхайм» и 5-й «Байер» «шмели» опережают на 3-и и 4-е пункта соответственно.

    В последних 5-ти поединках подопечные Петере Штегера проиграли в 2-х встречах, 2-а матча выиграли и в одной игре сыграли вничью.

    Сначала «черно-желтые» были разгромлены в Мюнхене «Баварией» со счетом 0:6, затем на своем поле переиграли «Штутгарт» — 3:0.

    Ближайшие события

    Потом проиграли прямому конкуренту за серебро «Шальке» (0:2) в гостях. Разгромили «Байер» (4:0), а в последнем туре поделили очки с «Вердером» (1:1) в гостях.

    На своем поле в этом сезоне шмели одержали 9-ть побед, 4-е раза играли вничью и 3-и матча проиграли, разница мячей — 39:19. «Боруссия» на родной арене не проигрывает уже 9-ть встреч кряду.

    «Майнц»

    «Карнавальщики» после 32-х игр чемпионата расположились на 14-й строке в турнирной таблице, набрав в этих матчах 33-и очка. От зоны переходных матчей их отделяет 3-и балла, а от прямого вылета — 5-ть.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последних 5-ти поединках команда Сандро Шварца уступила только в одном матче. В 31-м туре проиграла на выезде «Аугсбургу» (0:2).

    Еще в 2-х встречах «Майнц» делил очки с оппонентом — «Боруссия» М (0:0) дома и «Кельн» (1:1) в гостях. И одержал 2-е домашние виктории над «Фрайбургом» (2:0) и «Лейпцигом» (3:0).

    На выезде в этом сезоне «красно-белые» одержали только одну победу, 6-ть раз играли вничью и 9-ть игр проиграли, разница мячей — 14:30.

    1,90победа «Боруссии» с форой (-1,5)

    В 6-ти последних поединках, которые состоялись в Дортмунде, «Боруссия» одерживала победы. Последний раз она теряла очки с предстоящим соперником в 2011 году (1:1).

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение в предстоящем поединке хозяевам поля, оценивая их победу в 1,33. На победу гостей — 9,00, ничья — 5,50.

    «Шмелям» нужно набрать еще 3-и очка, чтобы занять место в топ-4 и играть на следующий сезон в Лиге чемпионов.

    «Боруссия» на своем поле играет очень мощно и «Майнц» обязана обыгрывать. «Карнавальщики» в гостях выступают слабо.

    В этой игре можно поставить на победу «Боруссии» с форой (-1,5) за 1,90.

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