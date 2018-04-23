ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Команды согласятся на ничью

    «Эвертон» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу 23 апреля

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Эвертон Ньюкасл Календарь АПЛ
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Ритчи Мэтт
    Ритчи Мэтт
    premierleague.com
    В завершении 35-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» 23 апреля примет на «Гудисон Парк» «Ньюкасл». Начало матча – в 22:00 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Ньюкасл».

    «Эвертон»

    Команда Сэма Эллардайса продолжает выступать нестабильно. За последние десять туров «Эвертон» проиграл и выиграл по четыре матча, еще два – сыграл вничью.

    Самым удачным исходом, безусловно, можно считать «нулевку» в мерсисайдском дерби два тура назад. В том противостоянии изначально можно было зацепиться за очки: «Ливерпулю» предстояла ответка против «Манчестер Сити» в ЛЧ, и было понятно, что рисковать Клопп не будет.

    Так мы объясняем атакующую схему Сэма Эллардайса на этот матч (4-3-3). Пусть она себя оправдала не полностью (всего 6 ударов за игру), но главное – есть результат. «Красные» ведь тоже за все 90 минут смогли только три раза побеспокоить Пикфорда.

    Все прогнозы на АПЛ

    В прошлом туре «Эвертон» тоже сыграл вничью – на выезде против «Суонси» (1:1). «Ириски» забили первыми, но удержать победный счет не смогли.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» сейчас находится точно в «пупке» турнирной таблицы АПЛ – по средине. Так высоко прыгнуть «сорокам» позволила серия из четырех побед подряд.

    Ближайшие события

    Два последних матча были особенно важными («Лестер» и «Арсенал»). Команда Рафы Бенитеса выиграла оба противостояния со счетом 2:1.

    Интересно, что Бенитес использовал абсолютно идентичную модели игры: расстановка 4-4-1-1 и тот же набор комбинаций. Это привело к одинаковым показателям активности команды: по восемь ударов и по четыре попадания в створ в каждом матче.

    Только в случае с «лисами» «Ньюкасл» вел всю игру, а с «канонирами» вынужден был отыгрываться. Оборонительная расстановка не позволила игрокам Арсена Венгера свободно себя чувствовать на «Сент-Джеймс Парк», и они лишь три раза попали по воротам Дубравки.

    Прогноз

    3,25«Ничья»

    Встречаются соседи по турнирной таблице. Разница между командами всего одно очко, и у «сорок» матч в запасе. Также команды объединяет отсутствие мотивации. Матч первого круга закончился скромной победой «ирисок» 1:0. Потому мстить, вроде как, тоже не за что.

    При таком раскладе не видим иного варианта для команд, кроме как обоюдно согласиться на ничью. На нее и поставим. Коэффициент на такой исход составляет 3,25. Если хотите перестраховаться, советуем поставить «2Х» за 1,66.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Аллегри против Сарри в Турине
  • 5,81
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Джордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаРоссияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуБронза Елистратова в шорт-треке и корейское золотоБронза Елистратова и корейское золото в шорт-трекеСемен Елистратов стал первым медалистом из России на Олимпиаде-2018, завоевав бронзовую медаль на дистанции 1500 метров в шорт-трекеЦеремония открытия Олимпиады-2018Церемония открытия Олимпиады-2018В Пхенчхане состоялась красочная и высокотехнологичная церемония открытия Олимпиады-2018Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Комментарии
    Подробный разбор
  • По следам старого друга. Михайлович претендует на место Манчини
  • Петербургский «Зенит» может возглавить сербский специалист
    •
  • Кто остановит «Локо» на пути к чемпионству?
  • Главные интриги на финише футбольного сезона
    •
  • Бить в набат не стоит. Россия проиграла Швеции в первом матче Воробьева
  • Дебютный матч сборной России под руководством Ильи Воробьева — в обзоре СМИ
    •
  • Что не так с Погба?
  • Моуринью, нелюбимая позиция и нестабильность — кто и что мешает Погба стать настоящей суперзвездой «Манчестер Юнайтед»
    • Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов