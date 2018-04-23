«Эвертон» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу 23 апреля

«Эвертон»

Команда Сэма Эллардайса продолжает выступать нестабильно. За последние десять туров «Эвертон» проиграл и выиграл по четыре матча, еще два – сыграл вничью.

Самым удачным исходом, безусловно, можно считать «нулевку» в мерсисайдском дерби два тура назад. В том противостоянии изначально можно было зацепиться за очки: «Ливерпулю» предстояла ответка против «Манчестер Сити» в ЛЧ, и было понятно, что рисковать Клопп не будет.

Так мы объясняем атакующую схему Сэма Эллардайса на этот матч (4-3-3). Пусть она себя оправдала не полностью (всего 6 ударов за игру), но главное – есть результат. «Красные» ведь тоже за все 90 минут смогли только три раза побеспокоить Пикфорда.

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В прошлом туре «Эвертон» тоже сыграл вничью – на выезде против «Суонси» (1:1). «Ириски» забили первыми, но удержать победный счет не смогли.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» сейчас находится точно в «пупке» турнирной таблицы АПЛ – по средине. Так высоко прыгнуть «сорокам» позволила серия из четырех побед подряд.

Два последних матча были особенно важными («Лестер» и «Арсенал»). Команда Рафы Бенитеса выиграла оба противостояния со счетом 2:1.

Интересно, что Бенитес использовал абсолютно идентичную модели игры: расстановка 4-4-1-1 и тот же набор комбинаций. Это привело к одинаковым показателям активности команды: по восемь ударов и по четыре попадания в створ в каждом матче.

Только в случае с «лисами» «Ньюкасл» вел всю игру, а с «канонирами» вынужден был отыгрываться. Оборонительная расстановка не позволила игрокам Арсена Венгера свободно себя чувствовать на «Сент-Джеймс Парк», и они лишь три раза попали по воротам Дубравки.

Прогноз

3,25«Ничья»

Встречаются соседи по турнирной таблице. Разница между командами всего одно очко, и у «сорок» матч в запасе. Также команды объединяет отсутствие мотивации. Матч первого круга закончился скромной победой «ирисок» 1:0. Потому мстить, вроде как, тоже не за что.

При таком раскладе не видим иного варианта для команд, кроме как обоюдно согласиться на ничью. На нее и поставим. Коэффициент на такой исход составляет 3,25. Если хотите перестраховаться, советуем поставить «2Х» за 1,66.

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