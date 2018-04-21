«Анжи» — «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 21 апреля

«Анжи»

«Жёлто-зелёные» только из-за лучшей разницы мячей находится выше «Тосно», который расположился на предпоследнем месте, а до спасительной 12-й строки — 6-ть баллов.

После возобновления российского первенства «орлы» провели 6-ть поединков. Выиграли только один матч, у своего прямого конкурента «Тосно» (2:0) дома. Еще 2-е встречи свели вничью с «Рубином» (1:1) на родной арене и «Краснодаром» (1:1) в гостях.

Также проиграли 3-и поединка. Уступили «Уфе» (2:3) на выезде и в последних турах были биты на своем стадионе «Спартаком» (1:4), и в гостях «Зенитом» со счетом 0:1.

В играх на своем поле махачкалинцы заработали 17-ть очков из 24-х общих. Смогли одержать 5-ть побед, 2-е ничьи и 6 матчей проиграли, разница мячей — 18:22.

«Урал»

«Шмели» после 26-ти матчей РФПЛ с 33-мя очками расположились на 9-й строке турнирной таблицы. Опережают 13-й «Амкар», который находится в зоне переходных матчей на 5-ть баллов.

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Стартовали екатеринбуржцы в 2018 году с 2-х поражений подряд. Проиграли 2-м московским командам — ЦСКА (0:1) в гостях и «Локомотиву» (0:2) дома.

Затем выдали 4-х матчевую беспроигрышную серию. Сначала обыграли в Хабаровске местный клуб — 3:0, потом 2-е встречи свели вничью («Рубин» — 1:1 и «Тосно» — 2:2). В последнем туре обыграли на родной арене столичный «Спартак» со счетом 2:1.

На выезде в этом сезоне «Урал» одержал 3-и виктории, 4-е матча свел вничью и 5-ть поединков проиграл, разница забитых и пропущенных — 13:15.

1,75 ТБ 2,0

В Премьер-лиги на своем поле «Анжи» еще не побеждал «Урал». Из 3-х игр, которые прошли в Махачкале, «орлы» 2-е встречи проиграли и одну свели вничью.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Анжи», оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,15.

За успех «Урала» предлагают 3,70, а ничью оценивают с коэффициентом 3,30.

«Орлы» ведут с «Тосно» борьбу за 14-ю строку, которая дает право на участие в переходных матчах. Но и уральцы еще не могут чувствовать себя спокойно. По всей видимости, махачкалинцы будут много атаковать, а «шмели» будут ловить оппонента на контратаке. Поэтому в этом матче ждем забитых мячей.

Наш прогноз — ТБ 2,0 за 1,75.

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