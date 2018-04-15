ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Отталкиваясь от еврокубковых потрясений

    «Лацио» — «Рома». Прогноз и ставки на матч 32 тура чемпионата Италии по футболу 15 апреля

    Футбол Италии Серия A Лацио Рома Календарь Серии А
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Отталкиваясь от еврокубковых потрясений
    В рамках 32-го тура итальянской Серии А 15 апреля состоится римское дерби, в котором «Лацио» будет принимать «Рому». Начало — в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Лацио» — «Рома».

    «Лацио»

    Команда Симоне Индзаги впервые с сезона 2014/15 ведет реальную борьбу за бронзовые медали чемпионата, да и в Европе удалось заявить о себе достаточно громко, добравшись до 1/4 финала Лиги Европы. По психологии может ударить лишь провал в ответной игре с «Зальцбургом»: австрийцы одержали победу со счетом 4:1 и вышли в полуфинал еврокубка.

    Терять очки в Серии А «Орлам» нельзя, ведь место в Лиге чемпионов после вылета из Лиги Европы остается под еще большим вопросом, учитывая преследование «Интера». Следовательно, необходимо быстро забыть про еврокубковое фиаско и двигаться дальше, но в психологическом плане обычно все дается сложнее, чем кажется на первый взгляд.

    Сейчас «Лацио» набрал 60 очков и имеет весьма реальные шансы на место в топ-3 Серии А, одновременно рискуя при этом выпасть из топ-4.

    «Рома»

    Почти всю первую половину сезона «Рома» демонстрировала, что способна бороться за чемпионский титул в Италии и даже претендует на какой-никакой успех в Лиге чемпионов. Однако далее наступил зимний спад, который фактически лишил «Волков» шансов на скудетто.

    Ситуацию удалось несколько изменить только с началом февраля, когда «джаллоросси» добыли три виктории кряду в итальянском первенстве и вернулись в зону Лиги чемпионов. Ди Франческо несколько поменял тактику, что начало приносить результат, хотя амбиции в национальном первенстве стали исключительно бронзовыми, учитывая отрыв «Ювентуса» и «Наполи».

    Ближайшие события

    Тем не менее, вряд ли кто-то ожидал, что «Рома» в дальнейшем сможет уничтожить саму «Барселону» (3:0) и пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. Римляне оказались на этой стадии впервые с 1984 года. На внутренней арене «Волки» в последних двух турах не побеждали — поражение от «Фиорентины» (0:2) и ничья с «Болоньей» (1:1), что может говорить об огромном желании команды вернуться на победную тропу.

    Прогноз

    1,85Нулевая фора для «Ромы»

    В последний раз команды встречались в ноябре прошлого года, когда «Рома» праздновала победу со счетом 2:1.

    В пяти матчах подряд с участием «Лацио» проходит ставка «обе забьют». На этот раз вряд ли будет иначе, поэтому можно уверенно ставить на голы в исполнении обеих команд за 1,57. Не стоит забывать, что именно «Лацио» остается самой забивной командой в Италии — 75 мячей, тогда как в активе «Ромы» только 50 точных ударов.

    Однако за основу все-таки предлагаем взять коэффициент повыше. «Рома» будет играть на кураже и постарается продлить праздник для своих болельщиков столь важной для клуба победой в историческом дерби. Футболисты «Лацио» пережили унижение в Австрии и есть сомнения, что им удастся быстро отойти от провала. Для перестраховки ставим на нулевую фору для «Ромы» за 1,86.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Результативный матч на «Уэмбли»
  • 4,98
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьЗолото Загитовой, серебро МедведевойЗолото Загитовой, серебро Медведевой в фигурном катанииАлина Загитова выиграла золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-2018. Большая фотогалерея произвольной программыФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором МакгрегоромМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Хромая на одну ногу
  • Реакция СМИ на жеребьевку полуфинальной стадии Лиги чемпионов
    •
  • Внезапная замена. Воробьев принял эстафету от Знарка
  • СМИ – о новом главном тренере сборной России по хоккею
    •
  • Чуда не вышло: Храбрый ЦСКА и тусклый «Арсенал»
  • Несостоявшийся еврокубковый камбэк ЦСКА — в нашем обзоре прессы
    •
  • Медвежья лига: РФПЛ получит новый логотип
  • Российская Премьер-лига готовится к ребрендингу — с медведями, но без цыган и бубнов
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов