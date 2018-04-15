«Лацио» — «Рома». Прогноз и ставки на матч 32 тура чемпионата Италии по футболу 15 апреля

«Лацио»

Команда Симоне Индзаги впервые с сезона 2014/15 ведет реальную борьбу за бронзовые медали чемпионата, да и в Европе удалось заявить о себе достаточно громко, добравшись до 1/4 финала Лиги Европы. По психологии может ударить лишь провал в ответной игре с «Зальцбургом»: австрийцы одержали победу со счетом 4:1 и вышли в полуфинал еврокубка.

Терять очки в Серии А «Орлам» нельзя, ведь место в Лиге чемпионов после вылета из Лиги Европы остается под еще большим вопросом, учитывая преследование «Интера». Следовательно, необходимо быстро забыть про еврокубковое фиаско и двигаться дальше, но в психологическом плане обычно все дается сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Сейчас «Лацио» набрал 60 очков и имеет весьма реальные шансы на место в топ-3 Серии А, одновременно рискуя при этом выпасть из топ-4.

«Рома»

Почти всю первую половину сезона «Рома» демонстрировала, что способна бороться за чемпионский титул в Италии и даже претендует на какой-никакой успех в Лиге чемпионов. Однако далее наступил зимний спад, который фактически лишил «Волков» шансов на скудетто.

Ситуацию удалось несколько изменить только с началом февраля, когда «джаллоросси» добыли три виктории кряду в итальянском первенстве и вернулись в зону Лиги чемпионов. Ди Франческо несколько поменял тактику, что начало приносить результат, хотя амбиции в национальном первенстве стали исключительно бронзовыми, учитывая отрыв «Ювентуса» и «Наполи».

Тем не менее, вряд ли кто-то ожидал, что «Рома» в дальнейшем сможет уничтожить саму «Барселону» (3:0) и пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. Римляне оказались на этой стадии впервые с 1984 года. На внутренней арене «Волки» в последних двух турах не побеждали — поражение от «Фиорентины» (0:2) и ничья с «Болоньей» (1:1), что может говорить об огромном желании команды вернуться на победную тропу.

Прогноз

1,85Нулевая фора для «Ромы»

В последний раз команды встречались в ноябре прошлого года, когда «Рома» праздновала победу со счетом 2:1.

В пяти матчах подряд с участием «Лацио» проходит ставка «обе забьют». На этот раз вряд ли будет иначе, поэтому можно уверенно ставить на голы в исполнении обеих команд за 1,57. Не стоит забывать, что именно «Лацио» остается самой забивной командой в Италии — 75 мячей, тогда как в активе «Ромы» только 50 точных ударов.

Однако за основу все-таки предлагаем взять коэффициент повыше. «Рома» будет играть на кураже и постарается продлить праздник для своих болельщиков столь важной для клуба победой в историческом дерби. Футболисты «Лацио» пережили унижение в Австрии и есть сомнения, что им удастся быстро отойти от провала. Для перестраховки ставим на нулевую фору для «Ромы» за 1,86.

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