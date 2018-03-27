Венгрия – Шотландия. Прогноз и ставки на товарищеский матч 27 марта

Венгрия

Мадьяры накануне в Будапеште провели контрольную встречу против сборной Казахстана. В этом поединке венгры проиграли казахам со счетом 2:3, пропустив 3-и гола еще в первом тайме.

В конце прошлого года Венгрия провела 2-а товарищеских матча. Сначала была бита на поле Люксембурга со счетом 1:2. Затем в родных стенах переиграла участника ЧМ-2018 сборную Коста-Рики (1:0).

Отборочный турнир к чемпионату мира в России венгры провалили. Команда заняла в группе 3-е место (13 очков), но проиграла все игры лидерам — Португалии (0:1 и 0:3) и Швейцарии (2:3 и 2:5). К тому же мадьяры опозорились в Андорре, где умудрились уступить местной сборной со счетом 0:1.

Между собой оппоненты встречались только в товарищеских поединках. Последняя их встреча датирована 2004 годом. Тогда в Глазго Венгрия разгромила Шотландию со счетом 3:0.

Шотландия

Шотландцы, как и их предстоящий соперник, 23 марта на своем поле проиграли национальной команде Коста-Рики со счетом 0:1. Такой же результат был зафиксирован и в конце прошлого года в домашнем контрольном поединке против Нидерландов.

«Горцы» на данный момент имеют 5-матчевую серию без побед в товарищеских матчах. Последний раз шотландцы праздновали победу в контрольном поединке 2-а года тому назад.

«Тартановая армия» в гостях не проигрывает уже 2-а матча подряд. В рамках квалификации к ЧМ-2018 была обыграна Литва (3:0), а в заключительном туре добыта боевая ничья в матче со Словенией (2:2).

1,78победа Венгрии с форой (0)

А в выездных товарищеских матчах после победы над Чехией (1:0) в марте 2016 года, шотландцы проиграли 2-е встречи подряд Франции (0:3) и Италии (0:1).

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля: победа Венгрии — 2,62, победа Шотландии — 2,95, ничья — 3,30.

Оба коллектива проиграли свои предыдущие домашние контрольные поединки. Но у венгров будет шанс исправиться перед своими болельщиками.

Рискнем предположить, что вторую осечку подряд мадьяры на своем поле не допустят. Ставим на них с форой (0) за 1,78.

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