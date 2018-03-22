Дания – Панама. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 22 марта

Дания

«Алая гвардия» под предводительством Оге Харейде в отборочной группе на Чемпионат мира в России заняла только второе место – до выигрыша группы недостало пяти очков.

На стык против ирландцев норвежский специалист сборной Дании выбрал интересную и неожиданную стратегию. Первый матч в Копенгагене закончился «нулевкой».

Такой счет был преимущественно из-за тактической расстановки команды О’Нила – 4-2-3-1. Только передвижения игроков были мобильными и больше направленными на оборону. По игре особо не было видно, что «11 друзей Ольсена» возражают против ничьей (1 удар в створ во 2-м тайме).

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В ответной встрече сборная Дании пропустила уже на 6-й минуте. Это раззадорило датчан, и дальше они принялись штамповать моменты. Уровень эффективности был первоклассный: 18 ударов, 10 – в створ, пять забитых голов.

Панама

Сборной Панамы так и вовсе не понадобились стыковые матчи. Она напрямую проследовала на Чемпионат мира из пятого отборочного этапа. Этот раунд «Красный прилив» закончил на третьем месте. За десять матчей команда Эрнана Дарио Гомеса набрала 13 очков.

Ровно столько же насобирала сборная Гондураса, но проиграла по дополнительным показателям. Стоит отметить, что сборная Панамы в отборочном раунде на своей земле не проигрывала.

Отборочный этап завершился еще в октябре, и с того времени «канальщики» сыграли три товарняка – на три результата. Разгромили сборную Гренады 5:0, проиграли Ирану 1:2 и сыграли вничью с Уэльсом 1:1. В игре с «драконами» Эрнан Гомес пробовал использовать аритмию в игре своей команды.

Второй тайм действительно получился сильнее (4 попадания по воротам против ноля в первом тайме), и сработало – результат удалось добыть в компенсированное время.

Прогноз

Единственная личная встреча команд также была товарищеской. В 2005 году команды расписали результативную ничью 2:2. Последние товарищеские матчи сборной Дании (два поражения – Иордании и Швеции) могут означать две вещи: либо недостаток мотивации на товарняки, либо серьезный спад.

2,14«Тотал матча: 2-3 гола»

То, что стартовые 11 футболистов в товарняках серьезно отличались от тех, кто играли в отборочных матчах на Чемпионат мира, не должно служить первозначным показателем. В современном футболе важна система игры. А показатели Дании в товарняках не вызывают доверия.

Так что игра должна быть обоюдоострой. Ставим на «тотал матча: 2-3 гола» за 2,14.

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