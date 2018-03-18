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    Продолжение каталонской традиции

    «Барселона» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч 29-го тура испанской Примеры 18 марта

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    Жерар Пике
    Жерар Пике
    Barca Blaugranes
    29-й тур испанского первенства по футболу 18 марта сведет на «Камп Ноу» местную «Барселону» и «Атлетик». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по Москве. Прогноз на «Барселона» — «Атлетик».

    «Барселона»

    Каталонский клуб остается единственным коллективом из лучших европейских чемпионатов, который еще не проигрывал в этом сезоне. При этом «Барса» теряла очки шесть раз, и только одна ничья пробила ТБ 2,5.

    Про последний матч «блаугранас» и сказать ничего нельзя. Обычно принято говорить, что матч получился сложным. Но счет-то на табло. Обыграть соперника со счетом 3:0 – звучит сложно, но выглядело легко.

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    «Барселона» нанесла меньше ударов, чем «Челси» (8-13), подала меньше угловых (4-6), больше била в аут (8-28 по вбрасываниям). Но была гораздо более безжалостна в завершающей стадии атаки – семь ударов в створ, 23 заработанных штрафных против 12-ти. Потому победу можно назвать закономерной.

    «Атлетик»

    «Баски» вылетели из Лиги Европы. «Марсель» дважды наказал «львов» за ошибки (1:3 во Франции, 1:2 в Испании). И если во Франции «Атлетик» ничего не смог противопоставить «южанам» (14-6 по ударам, 5-1 по угловым), то у себя дома он героически сопротивлялся (15-12 по ударам).

    Ближайшие события

    Что касается чемпионата страны, то «львы» за последние десять матчей добыли только две победы. При этом пять раз делили очки с другими командами. Наиболее удачной можно назвать «дележку» с «Валенсией» (1:1), а наиболее неудачной – с «Лас-Пальмасом» (0:0).

    В последнем туре «Атлетик» уверенно победил «Леганес» 2:0. У соперника тоже возникали моменты (12 ударов), но серьезными их назвать нельзя, ведь «Лега» всего однажды потревожил вратаря «басков» Кепу Аррисабалагу.

    Прогноз

    1,68«сухая» победа «Барселоны»

    Три матча подряд с учетом ЛЧ «Барселона» не пропускает. В трех выездных матчах из последних пяти «Атлетик» не забивает. В прошлом сезоне на «Камп Ноу» «баскам» тоже не удалось забить (0:3). В матче первого круга «львы» тоже не забивали каталонцам (0:2).

    Ставим на «сухую» победу «Барселоны» за 1,68.

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