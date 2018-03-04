«Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч 21-го тура чемпионата России по футболу 4 марта

«Локомотив»

Железнодорожники ушли на зимний перерыв на фоне серии из шести побед в статусе лидера, с 45 очками возглавляя таблицу и опережая уже сыгравших свои матчи 21-го тура «Краснодар» и ЦСКА на 6 и 7 очков соответственно.

Команда Юрия Семина не стала никого покупать в зимнее окно, более того, отпустила в аренду защитника Тимофея Маргасова. Но к зиме вернулись в строй травмированные Ари, Ведран Чорлука и Гилерме.

На зимних сборах «Локо» провел целый ряд контрольных матчей. Начав с поражения от швейцарского «Люцерна» (0:3), москвичи затем сыграли вничью с китайским «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (1:1) и шведским «Эстерсундом» (3:3).

2,09Тотал 2-го тайма больше 1-го Единственную победу на сборах «Локо» одержал над хорватским «Осиеком» (1:0), после чего сыграли вничью с шведским «Кальмаром» (1:1), норвежским «Стремсгодсетом» (3:3) и проиграли венгерскому «Ференцварошу» (0:2).

Сезон для «Локомотива» возобновился с двухматчевого противостояния с «Ниццей» в 1/16 финала Лиги Европы.

На выезде команда Семина проигрывая со счетом 0:2, сумела вырвать победу со счетом 3:2, а в домашнем матче спокойно добилась победы со счетом 1:0, выйдя в следующий раунд.

Разница мячей 32-15. Лучший бомбардир команды в РФПЛ — Джефферсон Фарфан с 8 голами, 7 мячей у Алексея Миранчука, 5 голов и 5 ассистов у Мануэля Фернандеша.

«Спартак»

Красно-белые на зимний перерыв ушли на 5-м месте с 37 очками, на фоне разгрома от «Ливерпуля» (0:7) в Лиге чемпионов и победы над ЦСКА (3:0) в РФПЛ.

Зимой «Спартак» усилил свой состав защитником «Наполи» Николой Максимовичем, хавбеком «Андерлехта» Софьяном Ханни и хавбеком юрмальского «Спартака» Сергеем Еременко. В аренду отправился

Ивелин Попов.

На сборах красно-белые уступили китайскому «Шанхай Теллэйс» (0:1) и казахстанской «Астане» (2:3). В третьем контрольном матче, с софийским ЦСКА, армейцы не проиграли, но и счет команды не открыли, разойдясь миром — 0:0.

1,80«Локомотив» выиграет один из таймов Вторая встреча с китайскими клубами на сборах закончилась вторым поражением — «Спартак» уступил «Хэбэй Чайна Форчун». Китайцы победили со счетом 2:1 благодаря голу Жервиньо на 86-й минуте.

В заключительном матче сборов, за неделю до встречи с басками в еврокубках, «Спартак» наконец одержал победу, обыграв пражскую «Спарту» со счетом 2:1 благодаря голу на 82-й минуте.

Красно-белые также начали весеннюю часть сезона с матчей Лиги Европы, но более неудачно — проиграв в домашнем матче со счетом 1:3, подопечные Массимо Карреры победили в Бильбао со счетом 2:1, но покинули розыгрыш турнира.

Разница мячей команды в РФПЛ 36-23. 10 голов и 6 передач на счету Квинси Промеса, еще 7 голов и 6 ассистов у Луиса Адриано.

В предстоящем матче не сыграют травмированные хавбеки Андрей Тимофеев и Джано.

В первой части сезона команды встречались дважды — в матче за Суперкубок «Спартак» победил в экстра-тайме со счетом 2:1, а в матче первого круга красно-белые вели со счетом 2:0, но проиграли со счетом 3:4.

В прошлом, чемпионском для «Спартака» сезоне, красно-белые победили дома со счетом 1:0, сыграв вничью на выезде со счетом 1:1.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Локомотив», оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,50.

Все прогнозы на РФПЛ

За успех «Спартака» предлагают 2,80, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,0.

3,75Ничья и ТМ 2,5 Про пропущенным голам «Локомотив» почти самая надежная команда лиги, уступая только «Зениту». К тому же, уверенно лидирующих железнодорожников может устроить даже ничья, поэтому они постараются сыграть в первую очередь — понадежнее в обороне, рассчитывая на контратаки. Изобилия голов, как в первом круге, вряд ли стоит ждать, но обе команду могут отличиться, при этом матч вполне вероятно победителя не выявит.

Интересны варианты «обе команды забьют» за 1,91 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,61, а также европейский гандикап «победа "Спартака" +1 гол» — за 1,44.

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