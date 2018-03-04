Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Притормозят ли спартаковцы «Локомотив»?

    «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч 21-го тура чемпионата России по футболу 4 марта

    РФПЛ Футбол России Локомотив Спартак Календарь РФПЛ
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    «Спартак» — «Локомотив»
    «Спартак» — «Локомотив»
    Локомотив — Спартак16:30
    В воскресенье, 4 марта, в рамках 21-го тура РФПЛ московский «Локомотив» примет «Спартак». Матч начнется в 16:30 по Москве. Прогноз на «Локомотив» — «Спартак».

    «Локомотив»

    Железнодорожники ушли на зимний перерыв на фоне серии из шести побед в статусе лидера, с 45 очками возглавляя таблицу и опережая уже сыгравших свои матчи 21-го тура «Краснодар» и ЦСКА на 6 и 7 очков соответственно.

    Команда Юрия Семина не стала никого покупать в зимнее окно, более того, отпустила в аренду защитника Тимофея Маргасова. Но к зиме вернулись в строй травмированные Ари, Ведран Чорлука и Гилерме.

    На зимних сборах «Локо» провел целый ряд контрольных матчей. Начав с поражения от швейцарского «Люцерна» (0:3), москвичи затем сыграли вничью с китайским «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (1:1) и шведским «Эстерсундом» (3:3).

    2,09Тотал 2-го тайма больше 1-го Единственную победу на сборах «Локо» одержал над хорватским «Осиеком» (1:0), после чего сыграли вничью с шведским «Кальмаром» (1:1), норвежским «Стремсгодсетом» (3:3) и проиграли венгерскому «Ференцварошу» (0:2).

    Сезон для «Локомотива» возобновился с двухматчевого противостояния с «Ниццей» в 1/16 финала Лиги Европы.

    На выезде команда Семина проигрывая со счетом 0:2, сумела вырвать победу со счетом 3:2, а в домашнем матче спокойно добилась победы со счетом 1:0, выйдя в следующий раунд.

    Ближайшие события

    Разница мячей 32-15. Лучший бомбардир команды в РФПЛ — Джефферсон Фарфан с 8 голами, 7 мячей у Алексея Миранчука, 5 голов и 5 ассистов у Мануэля Фернандеша.

    «Спартак»

    Красно-белые на зимний перерыв ушли на 5-м месте с 37 очками, на фоне разгрома от «Ливерпуля» (0:7) в Лиге чемпионов и победы над ЦСКА (3:0) в РФПЛ.

    Зимой «Спартак» усилил свой состав защитником «Наполи» Николой Максимовичем, хавбеком «Андерлехта» Софьяном Ханни и хавбеком юрмальского «Спартака» Сергеем Еременко. В аренду отправился
    Ивелин Попов.

    На сборах красно-белые уступили китайскому «Шанхай Теллэйс» (0:1) и казахстанской «Астане» (2:3). В третьем контрольном матче, с софийским ЦСКА, армейцы не проиграли, но и счет команды не открыли, разойдясь миром — 0:0.

    1,80«Локомотив» выиграет один из таймов Вторая встреча с китайскими клубами на сборах закончилась вторым поражением — «Спартак» уступил «Хэбэй Чайна Форчун». Китайцы победили со счетом 2:1 благодаря голу Жервиньо на 86-й минуте.

    В заключительном матче сборов, за неделю до встречи с басками в еврокубках, «Спартак» наконец одержал победу, обыграв пражскую «Спарту» со счетом 2:1 благодаря голу на 82-й минуте.

    Красно-белые также начали весеннюю часть сезона с матчей Лиги Европы, но более неудачно — проиграв в домашнем матче со счетом 1:3, подопечные Массимо Карреры победили в Бильбао со счетом 2:1, но покинули розыгрыш турнира.

    Разница мячей команды в РФПЛ 36-23. 10 голов и 6 передач на счету Квинси Промеса, еще 7 голов и 6 ассистов у Луиса Адриано.

    В предстоящем матче не сыграют травмированные хавбеки Андрей Тимофеев и Джано.

    В первой части сезона команды встречались дважды — в матче за Суперкубок «Спартак» победил в экстра-тайме со счетом 2:1, а в матче первого круга красно-белые вели со счетом 2:0, но проиграли со счетом 3:4.

    В прошлом, чемпионском для «Спартака» сезоне, красно-белые победили дома со счетом 1:0, сыграв вничью на выезде со счетом 1:1.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Локомотив», оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,50.

    Все прогнозы на РФПЛ

    За успех «Спартака» предлагают 2,80, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,0.

    3,75Ничья и ТМ 2,5 Про пропущенным голам «Локомотив» почти самая надежная команда лиги, уступая только «Зениту». К тому же, уверенно лидирующих железнодорожников может устроить даже ничья, поэтому они постараются сыграть в первую очередь — понадежнее в обороне, рассчитывая на контратаки. Изобилия голов, как в первом круге, вряд ли стоит ждать, но обе команду могут отличиться, при этом матч вполне вероятно победителя не выявит.

    Интересны варианты «обе команды забьют» за 1,91 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,61, а также европейский гандикап «победа "Спартака" +1 гол» — за 1,44.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Фокусник Салах
  • 4,78
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Золото Загитовой, серебро МедведевойЗолото Загитовой, серебро Медведевой в фигурном катанииАлина Загитова выиграла золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-2018. Большая фотогалерея произвольной программыБронза Елистратова в шорт-треке и корейское золотоБронза Елистратова и корейское золото в шорт-трекеСемен Елистратов стал первым медалистом из России на Олимпиаде-2018, завоевав бронзовую медаль на дистанции 1500 метров в шорт-трекеМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Александр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого лета
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Интрига и эмоции вернулись в Примеру
  • Реакция прессы на матч «Лас-Пальмас» — «Барселона»
    •
  • Вниз на лифте. «Ман Сити» приблизил «Арсенал» ко дну
  • Реакция СМИ после еще одного разгрома, который «Ман Сити» устроил «Арсеналу»
    •
  • Знарку лучше уйти из сборной победителем
  • Изучаем противоречивые мнения о дальнейшей судьбе хоккейной сборной России и ее наставника
    •
  • Без Неймара против «Реала»: не спешите хоронить ПСЖ
  • Какие шансы у ПСЖ пройти «Реал» без своей главной звезды?
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов