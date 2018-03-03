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    «Труа» — ПСЖ. Прогноз и ставки на матч 28-го тура чемпионата Франции по футболу 3 марта

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    Футболисты ПСЖ
    skysports.com
    В субботу, 3 марта, в рамках 28-го тура французской Лиги 1 «Труа» на своем поле примет ПСЖ. Начало встречи в 19:00 по мск. Прогноз на «Труа» — ПСЖ.

    «Труа»

    «Фермеры» находятся на данный момент на 18-й строке в турнирной таблице Лиги 1. В 27-ми матчах они смогли набрать 28-м очков. От 14-го места «Труа» находится на расстоянии одной победы.

    В целом команда Гарсии демонстрирует малорезультативный футбол, забив в 27-и встречах чемпионата только 24-е гола и пропустив 36-ть мячей.

    Из последних 5-ти игр Лиги 1 «фермеры» одержали только одну победу над «Мецом» (1:0). Еще одну встречу свели вничью с «Дижоном» (0:0). И 3-и матча проиграли: «Тулузе» (0:1), «Страсбургу» (1:2) и «Ренну» (0:2).

    Ближайшие события

    Примечательно, что в сезоне 2015/16 «Труа» на своем поле проиграл парижанам со счетом 0:9. И в первом круге ПСЖ в Париже был сильнее (2:0).

    В лазарете команды находится полузащитники Бенжамин Ниве и Стефан Дарбион (3 гола в сезоне).

    ПСЖ

    «Красно-синие» в этом чемпионате теряли очки только в гостевых матчах. Из 13-ти игр, сыгранных на выезде, парижане одержали 9-ть побед, 2-е ничьи и 2-а раза проиграли.

    Футболисты Эмери находятся на вершине турнирной таблицы (71 очко), опережая ближайшего преследователя на 14-ть баллов.

    Пять последних матчей в Лиге 1 ПСЖ выиграл, при этом в 4-х из них одержал разгромные победы. Общий счет этих поединков — 16:2.

    Также подопечные Унаи Эмери уверенно переиграли «Марсель» в четвертьфинале Кубка Франции со счетом 3:0.

    А вот в 27-м туре первенства парижане в игре с тем же «Марселем» потеряли своего лидера. Бразильский нападающий Неймар получил травму и теперь не поможет своей команде в течении 3-х месяцев.

    1,70победа ПСЖ с форой (-1)

    Так же среди травмированных находятся вратарь Альфонс Ареола, защитник Маркиньос и полузащитник Хатем Бен Арфа.

    Прогноз

    ПСЖ безусловный фаворит предстоящего поединка. На их победу предлагают кэфф в 1,44. Победа «Труа» — 7,60, ничья — 4,80.

    Но даже несмотря на травму лидера и поединок в ЛЧ против мадридского «Реала», который состоится в ближайший вторник, парижане не основным составом сильнее своего оппонента.

    2,37ПСЖ победит и не пропустит: да

    Хотя «фермеры» в этом сезоне только один раз крупно проиграли на своем поле «Лиону» (0:5), они имеют очень мало шансов на благоприятный исход.

    Неплохие варианты для этой игры — победа ПСЖ с форой (-1) за 1,70 и ПСЖ победит и не пропустит: да за 2,37.

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