«Труа» — ПСЖ. Прогноз и ставки на матч 28-го тура чемпионата Франции по футболу 3 марта

«Труа»

«Фермеры» находятся на данный момент на 18-й строке в турнирной таблице Лиги 1. В 27-ми матчах они смогли набрать 28-м очков. От 14-го места «Труа» находится на расстоянии одной победы.

В целом команда Гарсии демонстрирует малорезультативный футбол, забив в 27-и встречах чемпионата только 24-е гола и пропустив 36-ть мячей.

Из последних 5-ти игр Лиги 1 «фермеры» одержали только одну победу над «Мецом» (1:0). Еще одну встречу свели вничью с «Дижоном» (0:0). И 3-и матча проиграли: «Тулузе» (0:1), «Страсбургу» (1:2) и «Ренну» (0:2).

Примечательно, что в сезоне 2015/16 «Труа» на своем поле проиграл парижанам со счетом 0:9. И в первом круге ПСЖ в Париже был сильнее (2:0).

В лазарете команды находится полузащитники Бенжамин Ниве и Стефан Дарбион (3 гола в сезоне).

ПСЖ

«Красно-синие» в этом чемпионате теряли очки только в гостевых матчах. Из 13-ти игр, сыгранных на выезде, парижане одержали 9-ть побед, 2-е ничьи и 2-а раза проиграли.

Футболисты Эмери находятся на вершине турнирной таблицы (71 очко), опережая ближайшего преследователя на 14-ть баллов.

Пять последних матчей в Лиге 1 ПСЖ выиграл, при этом в 4-х из них одержал разгромные победы. Общий счет этих поединков — 16:2.

Также подопечные Унаи Эмери уверенно переиграли «Марсель» в четвертьфинале Кубка Франции со счетом 3:0.

А вот в 27-м туре первенства парижане в игре с тем же «Марселем» потеряли своего лидера. Бразильский нападающий Неймар получил травму и теперь не поможет своей команде в течении 3-х месяцев.

1,70победа ПСЖ с форой (-1)

Так же среди травмированных находятся вратарь Альфонс Ареола, защитник Маркиньос и полузащитник Хатем Бен Арфа.

Прогноз

ПСЖ безусловный фаворит предстоящего поединка. На их победу предлагают кэфф в 1,44. Победа «Труа» — 7,60, ничья — 4,80.

Но даже несмотря на травму лидера и поединок в ЛЧ против мадридского «Реала», который состоится в ближайший вторник, парижане не основным составом сильнее своего оппонента.

2,37ПСЖ победит и не пропустит: да

Хотя «фермеры» в этом сезоне только один раз крупно проиграли на своем поле «Лиону» (0:5), они имеют очень мало шансов на благоприятный исход.

Неплохие варианты для этой игры — победа ПСЖ с форой (-1) за 1,70 и ПСЖ победит и не пропустит: да за 2,37.

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