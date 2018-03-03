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    Сократит ли ЦСКА отставание от лидеров?

    ЦСКА – «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 3 марта

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    Футболисты ЦСКА
    В субботу, 3 марта, ЦСКА на своем поле примет «Урал» в рамках 21-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Москве на «ВЭБ-Арене», начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на ЦСКА – «Урал».

    ЦСКА

    Московский ЦСКА на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 35 очков.

    «Армейцы» на один балл отстают от «Краснодара», на два – от «Спартака» и «Зенита», на десять – от «Локомотива».

    В первой части сезона «красно-синие» запомнились низкой результативностью – всего 28 забитых мячей, что для одного из лидеров первенства считается низким показателем.

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    Подопечные Виктора Гончаренко в контрольных матчах преимущественно играли вничью. Также отметим, что они прошли «Црвену Звезду» (0:0, 1:0) в 1/16 финала Лиги Европы.

    После травм у ЦСКА восстанавливаются Георгий Щенников, Алексей Березуцкий, Виктор Васин и Тимур Жамалетдинов.

    «Урал»

    Екатеринбургский «Урал» идет девятым в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В 20 сыгранных турах команда набрала 25 очков.

    Ближайшие события

    «Шмели» в текущем сезоне одержали всего пять побед, но десять ничьих позволили им не оказаться среди аутсайдеров.

    На зимних сборах подопечные Александра Тарханова обыграли «Астру» (1:0), «Арарат» (2:1) и «Гомель» (5:2).

    Кроме того, они успешно выступили в Кубке ФНЛ, где одержали пять побед в пяти матчах и заняли в итоге первое место.

    Среди травмированных у екатеринбургской команды значатся Эрик Бикфалви и Владимир Хозин.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа ЦСКА – 1,37, победа «Урала» — 10,50, ничья – 5,00.

    1,78Победа «Урала» с форой +1,5

    Ожидаем, что с первых минут гости сядут в оборону, которую «армейцы» будут долго взламывать, поскольку в атаке у них сейчас довольно много проблем.

    Высока вероятность того, что «красно-синие» сохранят свои ворота в неприкосновенности, однако мы до конца не уверены, что им удастся пройти плотную оборону подопечных Тарханова.

    Учитывая все вышесказанное, просто напрашивается ставка «победа "Урала" с форой +1,5», которая принимается с коэффициентом 1,78.

    1,85Тотал голов меньше 2,5

    Также можно взять «тотал голов меньше 2,5» за 1,85, тем более что у ЦСКА не все выходит в атаке, а «Урал» вряд ли будет часто идти вперед.

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