ЦСКА – «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 3 марта

ЦСКА

Московский ЦСКА на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 35 очков.

«Армейцы» на один балл отстают от «Краснодара», на два – от «Спартака» и «Зенита», на десять – от «Локомотива».

В первой части сезона «красно-синие» запомнились низкой результативностью – всего 28 забитых мячей, что для одного из лидеров первенства считается низким показателем.

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Подопечные Виктора Гончаренко в контрольных матчах преимущественно играли вничью. Также отметим, что они прошли «Црвену Звезду» (0:0, 1:0) в 1/16 финала Лиги Европы.

После травм у ЦСКА восстанавливаются Георгий Щенников, Алексей Березуцкий, Виктор Васин и Тимур Жамалетдинов.

«Урал»

Екатеринбургский «Урал» идет девятым в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В 20 сыгранных турах команда набрала 25 очков.

«Шмели» в текущем сезоне одержали всего пять побед, но десять ничьих позволили им не оказаться среди аутсайдеров.

На зимних сборах подопечные Александра Тарханова обыграли «Астру» (1:0), «Арарат» (2:1) и «Гомель» (5:2).

Кроме того, они успешно выступили в Кубке ФНЛ, где одержали пять побед в пяти матчах и заняли в итоге первое место.

Среди травмированных у екатеринбургской команды значатся Эрик Бикфалви и Владимир Хозин.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа ЦСКА – 1,37, победа «Урала» — 10,50, ничья – 5,00.

1,78Победа «Урала» с форой +1,5

Ожидаем, что с первых минут гости сядут в оборону, которую «армейцы» будут долго взламывать, поскольку в атаке у них сейчас довольно много проблем.

Высока вероятность того, что «красно-синие» сохранят свои ворота в неприкосновенности, однако мы до конца не уверены, что им удастся пройти плотную оборону подопечных Тарханова.

Учитывая все вышесказанное, просто напрашивается ставка «победа "Урала" с форой +1,5», которая принимается с коэффициентом 1,78.

1,85Тотал голов меньше 2,5

Также можно взять «тотал голов меньше 2,5» за 1,85, тем более что у ЦСКА не все выходит в атаке, а «Урал» вряд ли будет часто идти вперед.

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