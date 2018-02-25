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    Симеоне сможет отомстить

    «Севилья» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч 25-го тура испанского первенства по футболу 25 февраля

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    Диего Симеоне
    Диего Симеоне
    Getty Images
    В 25-м туре испанской Примеры «Севилья» примет на «Рамон Санчес Писхуане» мадридский «Атлетико». Матч состоится 25 февраля и начнется в 22:45 по Москве. Прогноз на «Севилья» — «Атлетико».

    «Севилья»

    Последний свой матч «нервионцы» проводили также на «Писхуане». Однако, как мы и предсказывали, туда приехал мистер Прагматизм. Жозе Моуриньо не удалось полностью засушить игру – моменты у «Севильи» были (25 ударов).

    Но отвести игру на достаточное расстояние и обеспечить плохую реализацию Особенному удалось – севильцы только восемь своих ударов направили в рамку ворот Де Хеа.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Да и говоря вообще, у команды Монтеллы невысокий уровень реализации своих моментов. В створ ворот соперников «красно-белые» направляют 37,9% своих ударов. Но превращаются в голы только 10,9% попаданий. В борьбе с защитой и стилем «Атлетико» остается надеяться на магию родных трибун, ведь показатели дома немного лучше.

    «Атлетико»

    Мы правильно спрогнозировали результат ответного матча «Атлетико» в рамках 1/16 Лиги Европы против «Копенгагена». «Матрасники» выиграли, не пропустили и уверенно прошли в следующий раунд. Жаль, Юр Палыч не читает наших прогнозов, а то б следующие цифры могли бы ему помочь.

    Ближайшие события

    Коллектив Диего Симеоне бьет гораздо реже «Севильи» — за 24 матча всего 257 ударов. Но относится к своим моментам гораздо внимательнее: точность ударов «Атлетико» составляет 40,9%. Причем очень внимательно «Севилье» (а заодно и «Локомотиву») нужно сыграть именно на своем поле.

    Потому что «матрасники» реализуют 17% своих ударов на выезде. Это меньше, чем на «Ванда Метрополитано» (11,7%). В последней выездной игре в рамках Примеры «Атлетико» забил гол единственным попаданием в створ и сделал это уже на 1-й минуте.

    Прогноз

    Сильную роль в этом матче сыграет выкладка в последних матчах команд. «Севилья» выжала себя всю, «Атлетико» спокойно отбыл номер. Столько же моментов, как в матче с «Манчестер Юнайтед», у «нервионцев» не будет. Если они не смогут реализовать те, что будут – быть проигрышу.

    1,72«П2 в одном из таймов»

    Последний раз «Севилья» проигрывала на «Писхуане» еще в начале января. Считаем, что именно сейчас у Симеоне появился отличный шанс отомстить севильцам за вылет из Кубка. Ставим на «П2 в одном из таймов» за 1,72.

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