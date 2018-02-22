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    Сможет ли «Зенит» подтвердить свои амбиции?

    «Зенит» — «Селтик». Прогноз и ставки на ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы 22 февраля

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    «Селтик» — «Зенит»
    «Селтик» — «Зенит»
    В четверг, 22 февраля, пройдет ответный матч 1/16 ЛЕ в котором питерский «Зенит» примет «Селтик». Матч состоится 22 февраля и начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Зенит» — «Селтик».

    «Зенит»

    В первом матче, который прошел в Шотландии, «Зенит» не смог удержать приемлемый результат, пропустив за 15 минут до конца встречи.

    «Сине-бело-голубые» без проблем заняли первое место в своем квартете в ЛЕ. Команда Манчини выиграла пять матчей и один раз сыграла вничью.

    На зимний перерыв «зенитчики» ушли на второй строчке турнирку РФПЛ. В 20-ти матчах они смогли заработать 37-м баллов. От первой строчки их отделяет 8-м баллов.

    Ближайшие события

    Питерцы из 6-ти контрольных поединков, которые они провели на сборах, одержали победы в 5-ти из них, с общим счетом 19:3. Еще одна встреча завершилась ничейным результатом. Не смогли переиграть братиславский «Слован» (0:0).

    Пропустит предстоящий матч полузащитник Виктор Файзулин.

    «Селтик»

    «Кельты» уверенно лидируют в шотландской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя на 9-ть очков. И уверенно движутся к завоеванию очередного чемпионского титула.

    «Бело-зеленые» на внутренней арене проиграли только два поединка в сезоне. Обе эти поражения пришлись на матчи Премьер-лиги.

    «Селтик» уже успел завоевать один трофей, одержав победу в Кубке Лиги. Так же пробились в четвертьфинал национального Кубка.

    В последнем туре чемпионата подопечные Брендана Роджерса на своем поле не смогли одолеть «Сент-Джонстон» (0:0), дав отдохнуть лидерам команды.

    В лазарете команды находятся защитники Дедрик Бойата и Марвин Комппер, вратарь Крэйг Гордон, полузащитники Патрик Роберт и Стюарт Армстронг, нападающий Ли Гриффитс.

    Прогноз

    Букмекеры оцениваю шансы «Зенита» в следующий раунд кэффом 2,23. На проход шотландцев предлагают — 1,65.

    2,23проход «Зенита»

    А вот на победу российской команды в основное время предлагают 1,60. «Кельты», как правила, намного лучше проводят матчи на родной арене. А вот в выездных поединках они зачастую испытывают проблемы.

    По всей видимости и эта встреча не станет исключением. И мы предлагаем поставить на проход питерского клуба в следующий раунд.

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