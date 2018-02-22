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    Греки Вам не «сухари»

    «Динамо К» — «АЕК». Прогноз и ставки на матч 1/16 финала Лиги Европы 22 февраля

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    Лазарос Христодулопулос
    Лазарос Христодулопулос
    sportdog.gr
    22 февраля в Киев на ответный матч 1/16 ЛЕ к местному «Динамо К» приедет «АЕК». Матч стартует в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Динамо К» — «АЕК».

    «Динамо К»

    В зимний период команда Хацкевича сыграла целых восемь контрольных матчей, но выиграть ей удалось только два из них. Однако это не помешало в первом же официальном матче после перерыва сохранить неплохие шансы на выход в 1/8 Лиги Европы.

    Но огромное спасибо все игроки киевлян должны говорить вратарю Денису Бойко. Все, что он мог потащить – потащил. Из шести ударов в створ его ворот он вытащил пять. Причем пара ударов была с близкой дистанции. А вот защитники и опорники «Динамо К» должны крепко задуматься над своей игрой.

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    Как показал последний матч украинского чемпионата против «Олимпика», определенные выводы были сделаны. Хацкевич нарабатывал стиль игры против греков в ответном матче – забил-закрылся. В первом тайме владение «Динамо К» было 74%, а во втором – 26%. Но ни одного удара в створ за весь второй тайм «Олимпик» нанести не смог.

    «АЕК»

    За последние десять матчей с учетом всех турниров «АЕК» ни разу не проиграл. В чемпионате Греции потерял очки только раз – 0:0 против «Ларисы» на выезде. С таким же счетом сыграл первый кубковый матч против «Олимпиакоса». Последняя в этой серии ничья случилась как раз против киевлян.

    Ближайшие события

    И только против «Олимпиакоса» ничья выглядела, как спасение. Остальные два матча прошли под диктовку команды Маноло Хименеса. Своих соперников «двуглавые орлы» превосходили на две головы. Даже против украинского гранда «желто-черные» имели перевес по ударам более, чем в четыре раза!

    После первого матча с «Динамо К» «АЕК» выместил всю злость на «Ксанти», разгромив его 4:0. А это, между прочим, претендент на зону еврокубков. Причем все четыре мяча влетели в ворота гостей еще в первом тайме.

    Прогноз

    1,73«АЕК» забьет

    Обычно «АЕК» забивает немного, но хотя бы один гол обязательно кладет. За последние пять выездных поединков «двуглавые орлы» в сумме забили десять голов. После стартового натиска «Динамо» однозначно будет отбиваться.

    Учитывая какие проблемы имеют киевские защитники, думаем, что греки обязательно забьют. Ставим на гол гостей за 1,73.

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