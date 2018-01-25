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    «Страсбур» — «Лилль». Прогноз и ставки на матч 1/16 Кубка Франции по футболу 25 января

    Кубок Франции Футбол Франции Страсбург Лилль
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    Тиаго Мендес
    Тиаго Мендес
    Goal.com
    В 1/16 финала Кубка Франции на «Стад де ла Мено» местный «Страсбур» примет «Лилль». Матч состоится 25 января и начнется в 23:00 по Москве.

    «Страсбур»

    «Эльзасцы» восседают четко посредине таблицы и в ближайшие три тура имеют все перспективы подняться выше. В этих трех матчах команде Тьерри Лорея будут противостоять команды, расположенные ниже. Однако при условии такого ведения игры, как с «Метцем» и «Тулузой», ничего хорошего «Расингу» не светит.

    Крайние три матча в чемпионате принесли «Страсбуру» три очка: победа над «Дижоном» и проигрыши «Марселю» и «Генгаму» (по 0:2). «Провансальцам» проиграли безвольно. Перед командой стояла задача не пропустить сразу. Отсюда – заточенность на оборону. В первом тайме смогли только один раз промазать мимо ворот – ничего больше не получилось. В конце второго пропустили две «плюхи» и поехали домой.

    Против «Генгама» вышли в более атакующем ключе (4-1-2-3), следовательно, моментов было больше (14 ударов). Но результативность была никакой: три удара в створ. Зато контры соперников – шикарными. Раз-два – и два гола до 16-й минуты матча. Они и стали единственными.

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    В Кубке Франции «Страсбур» обыграл своего последнего соперника по Лиге 1 – «Дижон». Причем с тем же счетом – 3:2. Правда, в Кубке победные голы пришли только в экстра-тайме. В чемпионате же подействовала ставка Лорея на блицкриг в начале первого тайма. Два гола к его средине позволили «эльзасцам» играть спокойнее.

    «Лилль»

    «Боксеры» застряли в зоне вылета. Три последующих тура не дают особой надежды на «повышение». Только матч в рамках Лиги 1 со «Страсбуром» может быть «прибыльным» в плане очков. «ПСЖ», «Нант» и «Лион» явно не выглядят футбольными благотворителями.

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    Три последних тура французского чемпионата также принесли «догам» три очка. Ребята Кристофа Галтье смогли обыграть «Кан», но уступили «Труа» и «Ренну».

    Выводы по трем матчам: разные формации, а передвижение ориентированно все равно на защиту; стараются проводить равные по напору таймы, но не получается и вторые выходят сильнее; результативность сильно страдает (два гола в трех играх, за 22 тура 19 голов).

    В Кубке Франции «Лилль» крупно обыграл «Ле Ман» (4:2) из четвертой по силе (!) лиги страны. У «догов» был практически основной состав, если что. По крайней мере, по протоколу. Два гола от клуба такого уровня заставляют с опаской смотреть на будущее «Лилля». По крайней мере, в грядущих матчах с лидерами чемпионата.

    Прогноз

    2,31«П1»

    Что-то вроде интуиции подсказывает, что тренеры выставят приближенные основки. Разве что в атаке у «Страсбура» выйдет резерв. Такой расклад позволяет предполагать более значительную реализацию моментов. В целом, видим примерно равную игру и одинаковые ошибки.

    1,41«ТБ 1,5»

    Но разный календарь ставит шансы «эльзасцев» на победу немного выше. Кэф на «викторию» хозяев2,31. Довольно неплох, чтобы рискнуть. Для нерисковых предлагаем ставку на «ТБ 1,5» за 1,41.

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