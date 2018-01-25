«Страсбур» — «Лилль». Прогноз и ставки на матч 1/16 Кубка Франции по футболу 25 января

«Страсбур»

«Эльзасцы» восседают четко посредине таблицы и в ближайшие три тура имеют все перспективы подняться выше. В этих трех матчах команде Тьерри Лорея будут противостоять команды, расположенные ниже. Однако при условии такого ведения игры, как с «Метцем» и «Тулузой», ничего хорошего «Расингу» не светит.

Крайние три матча в чемпионате принесли «Страсбуру» три очка: победа над «Дижоном» и проигрыши «Марселю» и «Генгаму» (по 0:2). «Провансальцам» проиграли безвольно. Перед командой стояла задача не пропустить сразу. Отсюда – заточенность на оборону. В первом тайме смогли только один раз промазать мимо ворот – ничего больше не получилось. В конце второго пропустили две «плюхи» и поехали домой.

Против «Генгама» вышли в более атакующем ключе (4-1-2-3), следовательно, моментов было больше (14 ударов). Но результативность была никакой: три удара в створ. Зато контры соперников – шикарными. Раз-два – и два гола до 16-й минуты матча. Они и стали единственными.

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В Кубке Франции «Страсбур» обыграл своего последнего соперника по Лиге 1 – «Дижон». Причем с тем же счетом – 3:2. Правда, в Кубке победные голы пришли только в экстра-тайме. В чемпионате же подействовала ставка Лорея на блицкриг в начале первого тайма. Два гола к его средине позволили «эльзасцам» играть спокойнее.

«Лилль»

«Боксеры» застряли в зоне вылета. Три последующих тура не дают особой надежды на «повышение». Только матч в рамках Лиги 1 со «Страсбуром» может быть «прибыльным» в плане очков. «ПСЖ», «Нант» и «Лион» явно не выглядят футбольными благотворителями.

Три последних тура французского чемпионата также принесли «догам» три очка. Ребята Кристофа Галтье смогли обыграть «Кан», но уступили «Труа» и «Ренну».

Выводы по трем матчам: разные формации, а передвижение ориентированно все равно на защиту; стараются проводить равные по напору таймы, но не получается и вторые выходят сильнее; результативность сильно страдает (два гола в трех играх, за 22 тура 19 голов).

В Кубке Франции «Лилль» крупно обыграл «Ле Ман» (4:2) из четвертой по силе (!) лиги страны. У «догов» был практически основной состав, если что. По крайней мере, по протоколу. Два гола от клуба такого уровня заставляют с опаской смотреть на будущее «Лилля». По крайней мере, в грядущих матчах с лидерами чемпионата.

Прогноз

2,31«П1»

Что-то вроде интуиции подсказывает, что тренеры выставят приближенные основки. Разве что в атаке у «Страсбура» выйдет резерв. Такой расклад позволяет предполагать более значительную реализацию моментов. В целом, видим примерно равную игру и одинаковые ошибки.

1,41«ТБ 1,5»

Но разный календарь ставит шансы «эльзасцев» на победу немного выше. Кэф на «викторию» хозяев – 2,31. Довольно неплох, чтобы рискнуть. Для нерисковых предлагаем ставку на «ТБ 1,5» за 1,41.

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