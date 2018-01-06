«Норвич» — «Челси». Прогноз и ставки на Кубок Англии по футболу 6 января.

«Норвич»

«Канарейки» начали «боксинг дэй» в Чемпионшипе домашним поражением от «Брентфорда» (1:2). После Рождества «Норвич» на выезде обыграл «Бирмингем» (0:2).

Гостевой матч с «Бертоном» завершился безголевой ничьей, а в последнем матче «Норвич» на своем поле сыграл одержал победу над «Миллуоллом» (2:1).

1,95«Челси» победит и ТБ 2,5 Лучший бомбардир «Норвича» — Нелсон Оливейра с 7 голами, еще 6 мячей забил Джеймс Мэддисон.

«Челси»

Лондонцы последнее поражение потерпели в начале декабря, уступив на выезде «Вест Хэму» (1:2) одержав затем три победы, перед Рождеством «синие» на выезде же сыграли вничью с «Эвертоном» (0:0).

Затем на своем поле «Челси» одержали две победы, обыграв «Брайтон» (2:0) и «Сток Сити» (5:0).

В последнем матче лондонцы упустили гостевую победу над «Арсеналом», сыграв вничью 2:2. Подопечные Конте пропустили первым, отыгрались, в концовке встречи вышли вперед, но в компенсированное время пропустили.

2,05Мората забьет и «Челси» победит Лучший бомбардир «Челси» — Альваро Мората с 10 голами, по 6 мячей забили Маркос Алонсо и Эден Азар.

Последний раз команды встречались в сезоне 2015/16 — лондонцы выиграли оба матча, победив 1:0 дома и 2:1 на выезде.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Челси», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,40.

За успех «Норвич» предлагают 7,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 4,33.

На то, что «Челси» выйдет в следующий раунд турнира ставят с коэффициентом 1,12, а на «Норвич» дают коэффициент 5,50.

2,45Обе забьют без ничьей Несмотря на то, что «Челси» выглядит явным фаворитом и наверняка добьется выездной победы, но в последних гостевых матчах лондонцы играют не слишком уверенно, так что «канарейкам» скорее всего удастся размочить счет.

Интересны варианты «обе команды забьют» за 1,73 и «тотал голов больше 2,5» за 1,60, а также европейский гандикап «победа "Норвича" +2 гола» — за 1,55.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook