«Интер» — «Лацио». Прогноз и ставки на чемпионат Италии по футболу 30 декабря

«Интер»

Подопечные Лучано Спаллети с начала сезона выдали серию из 17 матчей без поражений, выиграв 12 матчей в рамках серии А.

Но последнюю победу в основное время миланцы одержали в первых числах декабря, разгромив на выезде «Каьво» со счетом 5:0.

После чего «Интер» разошелся миром с «Ювентусом» (0:0) в Турине, в домашнем матче Кубка Италии одолел скромный «Порденоне» лишь по пенальти — 0:0 (5:4).

Последние два матча «нерадзурри» и вовсе проиграли. Первое поражение в сезоне они потерпели дома, уступив «Удинезе» (1:3), после чего на выезде не справились с «Сассуоло» (0:1).

2,87«Интер» победит и ТБ 2,5 Перед матчем с «Лацио», подопечным Спаллетти встретились с «Миланом» в четвертьфинале Кубка Италии, уступив в дополнительное время со счетом 0:1.

После 18 туров Серии А «Интер» с 40 очками идет третьим, на 4 очка отставая от «Ювентуса» и на 5 — от «Наполи».

Разница мячей 34-14. И по надежности обороны и по результативности «Интер» занимает четвертое место в лиге. Лучший бомбардир — Мауро Икарди с 17 голами, еще 7 мячей забил Иван Перишич, с 6 передачами ставший лучшим распасовщиком команды.

Предстоящий матч пропустят травмированные хавбек Марсело Брозович и нападающий Янн Карамо.

«Лацио»

Римляне начали декабрь выездной победой над «Сампдорией» (1:2), после чего в гостевом матче Лиги Европы проиграли бельгийскому «Зюльте-Варегем» (2:3).

Вернувшись домой, «Лацио» проиграл в матче Серии А «Торино» (1:3), зато в Кубке Италии разгромил на своем поле «Читтаделлу» (4:1).

Непростой выездной матч с «Аталантой» завершился вничью 3:3 — римлянам трижды пришлось отыгрываться.

В последних матчах «Лацио» на своем поле сначала разгромил «Кротоне» (4:0) в матче чемпионата, а затем вышел в полуфинал Кубка Италии, обыграв «Фиорентину» (1:0).

1,83Икарди забьет После 18 туров «Лацио» с 36 очками идет шестым. Разница мячей 41-22 — атака римлян уступает только «Ювентусу». Лучший бомбардир с 16 голами — Чиро Иммобиле. Пять голов и 7 передач у Луиса Альберто, еще 5 голов забил Сергей Милинкович-Савич.

В предстоящем матче из-за травм не сыграют вратарь Федерико Маркетти, хавбек Нани и нападающий Рикардо Кишна.

В прошлом сезоне команды встречались трижды. «Интер» выиграл оба матча чемпионата — 3:0 дома и 3:1 на выезде. А в матче Кубка Италии «Лацио» одержал гостевую победу со счетом 2:1.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Интер» оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,05.

За успех «Лацио» предлагают 3,40, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,60.

2,37Обе забьют без ничьей Если бы не последние осечки, «Интер» был бы еще более явным фаворитом, но защита миланцев начала давать сбои. «Интер», скорее всего одержит домашнюю победу, но «Лацио» наверняка сумеет отличиться на выезде.

Интересны варианты «обе команды забьют» за 1,60 и «тотал голов больше 2,5» за 1,67, а также европейский гандикап «победа "Лацио" +1 гол» — за 1,70.

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