В рамках турнира ACA 202 12 апреля состоится поединок Кирилла Корнилова и Тони Джонсона в тяжелом весе. Начало — 22:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Корнилов — Джонсон с коэффициентом для ставки за 2.30.

Кирилл Корнилов

Турнирное положение: Кирилл Корнилов первый номер рейтинга тяжелого дивизиона ACA и один из главных претендентов на титул.

Последние бои: За последние 5 поединков у россиянина 4 победы и одно поражение. В предыдущем бою Корнилов уступил единогласным решением Алихану Вахаеву в титульном противостоянии. До этого победил Адама Богатырева в реванше, нокаутировал Мухумата Вахаева и выиграл по очкам у Карлоса Фелипе.

Состояние бойца: Корнилов хорошо работает на всех дистанциях в стойке, обладает мощным ударом и отличной выносливостью для тяжеловеса. Единственное поражение за последнее время от Алихана Вахаева было довольно спорным. В целом, Кирилл продолжает оставаться одним из самых перспективных тяжеловесов организации.

Тони Джонсон

Турнирное положение: Тони Джонсон — опытный американский ветеран, сейчас занимает шестую строчку в рейтинге тяжелого веса ACA.

Последние бои: За последние 5 поединков у Джонсона всего одна победа и 4 поражения. В предыдущем бою он уступил по очкам Амиру Алиакбари. До этого проиграл Алихану Вахаеву, а также потерпел поражения от Антона Вязигина и Евгения Гончарова.

Состояние бойца: В 40 лет Тони уже заметно сдал. Несмотря на богатый опыт, ему не хватает скорости и выносливости. Джонсон по-прежнему опасен в стойке за счет поставленного удара — нокаутировать может любого.

Но против молодых и хорошо подготовленных бойцов ему становится все тяжелее.

Статистика для ставок

Корнилов выиграл 4 из последних пяти поединков

Джонсон проиграл 4 из последних пяти боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры считают большим фаворитом Кирилла Корнилова. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.20, тогда как на успех Тони Джонсона предлагают сделать ставку за 4.20.

Прогноз: Разница в возрасте и уровне подготовки слишком велика. Корнилов значительно быстрее, выносливее и разностороннее. Он должен грамотно контролировать дистанцию и постепенно перерабатывать ветерана на протяжении всего боя. При этом стоит отдать Джонсону должное за стойкость. Нокаутировать американца задача не из легких.

2.30 Победа Кирилла Корнилова по очкам Ставка на бой #1 Поставить →

