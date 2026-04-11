В рамках турнира UFC 327 12 апреля состоится поединок Келвина Гастелума и Висенте Люке в среднем весе. Начало — 05:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Гастелум — Люке с коэффициентом для ставки за 2.05.
Келвин Гастелум
Турнирное положение: Келвин Гастелум уже полноценный ветеран среднего дивизиона UFC. Сейчас он находится за пределами топ-15, но остается опасным соперником с громким именем.
Последние бои: За последние 4 поединка у американца 2 победы и 2 поражения. В предыдущем бою Гастелум одолел единогласным решением судей Дастина Штольцфуса. До этого Келвин уступил по очкам Джозефу Пайферу и уверенно победил Даниеля Родригеза.
Состояние бойца: Гастелум сохранил неплохую функциональность. Он хорошо работает в партере и умеет контролировать бой на настиле. Однако в последних выступлениях заметны проблемы с реализацией преимущества — слишком много боев в итоге перетекали в спорные решения.
Висенте Люке
Турнирное положение: Висенте Люке ветеран полусреднего веса, который поднялся в средний дивизион. Сейчас бразилец находится на спаде. О титульных амбициях уже речи не идет.
Последние бои: За последние 5 поединков у Люке всего одна победа и 4 поражения. В предыдущем бою «Ассасин» уступил по очкам Йоэлю Альваресу. До этого его финишировал Кевин Холлэнд, а еще раньше нокаутировал и Хоакин Бакли.
Состояние бойца: Висенте уже выглядит сбитым летчиком. Спад наблюдается во всех плоскостях. Ударной мощи практически нет, в борьбе проигрывает даже базовым кикбоксерам.
Есть также проблемы с кардио, мотивацией и стойкостью.
Статистика для ставок
- Гастелум выиграл два из последних четырех поединков
- Люке проиграл 4 из последних пяти боев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры считают фаворитом Келвина Гастелума. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.41, тогда как на успех Висенте Люке предлагают сделать ставку за 3.00.
Прогноз: Гастелум лучше готов физически и обладает более сбалансированным арсеналом. Люке сейчас выглядит уставшим и часто проигрывает топовым соперникам. Келвин должен грамотно использовать свои габариты, чтобы не дать бразильцу выйти на удобную дистанцию. В целом, Гастелум сейчас просто сильнее. Если уж не досрочно, то решением выиграть точно должен.
Ставка: Победа Келвина Гастелума по очкам за 2.05.