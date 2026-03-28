В рамках турнира UFC Seattle 29 марта состоится реванш Алексы Грассо и Мэйси Барбер в женском наилегчайшем весе. Начало — 05:10 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Грассо — Барбер с коэффициентом для ставки за 2.20.

Алекса Грассо

Турнирное положение: Грассо бывшая чемпионка дивизиона. В 2023 году она сенсационно задушила Валентину Шевченко и отобрала у нее пояс, в реванше сохранила титул (ничья), но в третьем бою уступила по очкам. Сейчас занимает третью строчку в рейтинге.

Последние бои: У мексиканки два поражения подряд. В мае 2025-го она проиграла решением Наталии Силве, до этого в сентябре 2024-го уступила Шевченко в трилогии. Последняя победа была над той же Валентиной в марте 2023-го, после чего она больше не выигрывала.

Состояние бойца: Грассо нередко побеждает за счет бокса на средней дистанции. Она хорошо двигается, точно бьет и неплохо защищается. Проблема в том, что после потери титула Грассо выглядит так, будто ее пик остался позади. В последнем бою с Силвой ей не хватало агрессии и уверенности.

Мэйси Барбер

Турнирное положение: Барбер занимает пятую строчку в рейтинге. Американка после поражения от Грассо в 2021 году больше никому не проигрывала.

Последние бои: Мэйси выиграла семь последних боев подряд. В декабре 2025-го одолела решением Карине Силву, до этого в марте 2024-го победила Кэтлин Чукагян. Также в активе Барбер есть виктории над Амандой Рибас, Андреа Ли и Джессикой Ай — все тогда еще входили в топ-15.

Состояние бойца: Барбер левша, что часто дает ей преимущество в стойке. При этом она умело переводит соперниц в партер на контратаках и умело контролирует их в клинче. В первом бою с Грассо она проиграла из-за отсутствия опыта.

Но за последние два года сильно прибавила во всех аспектах.

Статистика для ставок

Барбер выиграла 7 боев подряд

Грассо проиграла 2 последних боя по очкам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В реванше букмекеры отдают предпочтение Мэйси Барбер. На ее победу можно поставить за 1.60, на успех Грассо — за 2.40.

Прогноз: Барбер прибавила во всем: в стойке стала точнее, в борьбе проворнее, а выносливости хватает на все три раунда. Грассо, наоборот, после двух поражений словно превратилась в трамплина для молодых. Барбер здесь очевидный фаворит.

Ставка: Победа Мэйси Барбер по очкам за 2.20.