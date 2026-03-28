В рамках турнира UFC Seattle 29 марта состоится поединок Мансура Абдул-Малика и Юсри Белгаруи в среднем весе. Начало — 03:40 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Абдул-Малик — Белгаруи с коэффициентом для ставки за 1.96.

Мансур Абдул-Малик

Турнирное положение: Абдул-Малик идет без поражений в карьере. Американец попал в UFC через Contender Series и сейчас пытается закрепиться в лиге.

Последние бои: В недавнем поединке в декабре 2025-го Абдул-Малик задушил Антонио Троколи в первом раунде. До этого в июне свел вничью бой с Коди Брандэйджем. В феврале того же года нокаутировал Ника Кляйна во втором раунде. Всего в активе 9 побед, одна ничья, ни одного поражения.

Состояние бойца: Абдул-Малик не привык доводить поединки до решения: 7 из девяти побед в карьере он одержал досрочно. В бою с Брандэйджем американец столкнулся с опытным соперником и не смог его перебить. Та ничья показала, что на топ-уровне драться ему еще рановато.

Юсри Белгаруи

Турнирное положение: Белгаруи дебютировал в UFC в октябре 2025-го. Голландец марокканского происхождения пришел в лучший промоушен планеты из кикбоксинга. В лиге GLORY даже доходил до титульных боев, но проигрывал Алексу Перейре.

Последние бои: Юсри выиграл три последних боя подряд. В октябре Белгаруи сенсационно нокаутировал Азамата Бекоева в третьем раунде — это был его дебют в UFC. До этого на Contender Series он финишировал Таигу Ивасаки. Также в активе есть победы над Ахмедом Сами и Георгием Квелидзе.

Состояние бойца: Белгаруи базовый кикбоксер с огромным опытом. Он левша, бьет серийно и хорошо держит темп. В ММА пока не сталкивался с элитными борцами, но в дебютном бою с Бекоевым показал, что способен неплохо обороняться в партере и забирать свое в стойке.

Статистика для ставок

Белгаруи выиграл 3 последних боя, 2 из них нокаутом

У Абдул-Малика 7 из десяти боев в карьере завершились досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры не могут определить явного фаворита. На победу Абдул-Малика можно поставить за 1.88, на успех Белгаруи — за 1.96.

Прогноз: Белгаруи слишком опасен в стойке и явно превосходит соперника в ударной технике. Абдул-Малик попытается перевести бой в партер, но голландец уже прошел проверку борьбой в противостоянии с Бекоевым. При таком раскладе у голландца шансов на победу гораздо больше.

