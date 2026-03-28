В рамках турнира UFC Seattle 29 марта состоится поединок Исраэля Адесаньи и Джозефа Пайфера в среднем весе. Начало — 05:40 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Адесанья — Пайфер с коэффициентом для ставки за 2.17.

Исраэль Адесанья

Турнирное положение: Адесанья бывший чемпион среднего веса. Ранее он 4 раза защитил титул — второй результат в истории дивизиона после Андерсона Силвы. Сейчас Исраэль занимает четвертую строчку в рейтинге, но от титульной гонки уже далек.

Последние бои: У новозеландца три поражения подряд. В феврале 2025-го он проиграл нокаутом Нассурдину Имавову во втором раунде. В августе 2024-го уступил сабмишеном Дрикусу Дю Плесси в четвертом отрезке, хотя до этого полностью контролировал ход встречи, уверенно перебивая «Стилнокса» в стойке. А в сентябре 2023-го «Иззи» потерял пояс, проиграв решением Шону Стрикленду в одностороннем порядке. Последняя победа Адесаньи датируется апрелем 2023-го, когда он нокаутировал Алекса Перейру в реванше.

Состояние бойца: Адесанья долгое время считался лучшим ударником дивизиона, но в последних боях выглядел статично и предсказуемо. Он перестал использовать свое главное оружие — подвижность и работу ног. В бою против того же Имавова стоял на месте и пропустил удар, стоивший ему победы. После трех поражений подряд взял паузу в карьере, и непонятно, в какой форме вернется.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Джозеф Пайфер

Турнирное положение: Пайфер занимает 14-ю строчку в рейтинге среднего веса. Американец подбирается к топ-10, но пока остается в тени из-за низкой медийности.

Последние бои: Пайфер выиграл три последних боя. В октябре 2025-го задушил Абуса Магомедова во втором раунде. До этого одолел решением Келвина Гастелума. А в июне 2024-го нокаутировал Марка-Андре Баррио в первом раунде. Единственное поражение за последние три года было от Джека Херманссона по очкам в феврале 2024-го.

Состояние бойца: Джо мощный ударник с тяжелым прямым, которым он сносил с ног и Баррио, и Магомедова. В последних боях Пайфер заметно улучшил кардио.

Если Адесанья будет стоять на месте, как с Имавовым, Пайфер может поймать его и отправить в нокдаун даже с джеба.

Статистика для ставок

Пайфер выиграл 5 из шести последних боев

Адесанья проиграл три последних боя подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры не могут определить явного фаворита. На победу Адесаньи можно поставить за 1.72, на успех Пайфера — за 2.17.

Прогноз: Адесанья подходит ко встрече после трех поражений и длительной паузы. Если новозеландец не перестроится и будет работать первым номером, как в последних боях, он рискует вновь проиграть. Но даже в случае провала в стойке Джо может подключить борьбу, с которой у Адесаньи в последнее время были проблемы.

