В рамках турнира UFC Seattle 29 марта состоится поединок Исраэля Адесаньи и Джозефа Пайфера в среднем весе. Начало — 05:40 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Адесанья — Пайфер с коэффициентом для ставки за 2.17.

Исраэль Адесанья

Турнирное положение: Адесанья бывший чемпион среднего веса.  Ранее он 4 раза защитил титул — второй результат в истории дивизиона после Андерсона Силвы.  Сейчас Исраэль занимает четвертую строчку в рейтинге, но от титульной гонки уже далек.

Последние бои: У новозеландца три поражения подряд.  В феврале 2025-го он проиграл нокаутом Нассурдину Имавову во втором раунде.  В августе 2024-го уступил сабмишеном Дрикусу Дю Плесси в четвертом отрезке, хотя до этого полностью контролировал ход встречи, уверенно перебивая «Стилнокса» в стойке.  А в сентябре 2023-го «Иззи» потерял пояс, проиграв решением Шону Стрикленду в одностороннем порядке.  Последняя победа Адесаньи датируется апрелем 2023-го, когда он нокаутировал Алекса Перейру в реванше.

Состояние бойца: Адесанья долгое время считался лучшим ударником дивизиона, но в последних боях выглядел статично и предсказуемо.  Он перестал использовать свое главное оружие — подвижность и работу ног.  В бою против того же Имавова стоял на месте и пропустил удар, стоивший ему победы.  После трех поражений подряд взял паузу в карьере, и непонятно, в какой форме вернется.

Джозеф Пайфер

Турнирное положение: Пайфер занимает 14-ю строчку в рейтинге среднего веса.  Американец подбирается к топ-10, но пока остается в тени из-за низкой медийности.

Последние бои: Пайфер выиграл три последних боя.  В октябре 2025-го задушил Абуса Магомедова во втором раунде.  До этого одолел решением Келвина Гастелума.  А в июне 2024-го нокаутировал Марка-Андре Баррио в первом раунде.  Единственное поражение за последние три года было от Джека Херманссона по очкам в феврале 2024-го.

Состояние бойца: Джо мощный ударник с тяжелым прямым, которым он сносил с ног и Баррио, и Магомедова.  В последних боях Пайфер заметно улучшил кардио.

Если Адесанья будет стоять на месте, как с Имавовым, Пайфер может поймать его и отправить в нокдаун даже с джеба.

Статистика для ставок

  • Пайфер выиграл 5 из шести последних боев
  • Адесанья проиграл три последних боя подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры не могут определить явного фаворита.  На победу Адесаньи можно поставить за 1.72, на успех Пайфера — за 2.17.

Прогноз: Адесанья подходит ко встрече после трех поражений и длительной паузы.  Если новозеландец не перестроится и будет работать первым номером, как в последних боях, он рискует вновь проиграть.  Но даже в случае провала в стойке Джо может подключить борьбу, с которой у Адесаньи в последнее время были проблемы.

Ставка 1000  с коэффициентом 2.17 на бой Адесанья — Пайфер  принесёт чистый выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Победа Джозефа Пайфера за 2.17.