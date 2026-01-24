В рамках турнира UFC 324 25 января в Лас-Вегасе пройдет поединок в полулегком весе между Джином Силвой и Арнольдом Алленом. Начало — 05:30 (мск).

Джин Силва

Турнирное положение: Джин Сильва восходящая звезда полулегкого дивизиона и десятый номер рейтинга UFC. Бразилец известен своим ярким, агрессивным стилем и зрелищными поединками.

Последние бои: Силва демонстрирует нестабильность на самом высоком уровне. В сентябре 2025 года он потерпел поражение техническим нокаутом от претендента Диего Лопеса. До этого бразилец задушил Брайса Митчелла, а в феврале того же года быстро нокаутировал Мелсика Багдасаряна. Всего за 6 предыдущих поединков у Силвы 5 побед и одно поражение.

Состояние бойца: «Лорд» креативный и мощный ударник с солидным послужным списком в муай-тай. Он постоянно двигается вперед, наносит большое количество ударов, подключая эффектные связки из кикбоксинга и лоу-кики. Его главная слабость — излишняя эмоциональность и рискованность, из-за чего Силва часто открывается для контратак.

Арнольд Аллен

Турнирное положение: Арнольд Аллен опытный боец топ-уровня и шестой номер рейтинга полулегкого веса UFC. Британец долгое время был в тени титульной гонки, но стабильно побеждал сильных соперников.

Последние бои: Аллен показывает уверенную, но не впечатляющую форму. В июле 2024 года он одержал победу единогласным решением судей над Гигой Чикадзе. Однако до этого проиграл два боя подряд Мовсару Евлоеву и Максу Холлоуэю, оба раза по очкам. Всего за 5 последних встреч у Аллена 3 победы и 2 поражения.

Состояние бойца: Арнольд техничный, разносторонний и очень дисциплинированный боец. Он часто выигрывает за счет контроля и тактического превосходства, но редко добивается досрочных побед на этом уровне.

Британец также неплохо обороняется от тейкдаунов, но в данном противостоянии вряд ли придется беспокоиться о борьбе.

Статистика для ставок

Джин Силва выиграл 5 из 6 последних боев

Арнольд Аллен выиграл 8 из десяти предыдущих встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеров считают фаворитом Джина Сильву. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.35. На победу Арнольда Аллена можно сделать ставку за 3.40.

Прогноз: Ключевым станет вопрос выносливости и тактической дисциплины Силвы. Если он, как и в бою с Лопесом, начнет слишком рисковать и пропускать ответные удары, Аллен сможет переиграть его. Однако Джин явно мотивирован реабилитироваться, а его ударная мощь и активность могут перевесить более осторожный стиль британца. Скорее всего, бой будет конкурентным и дойдет до судейского решения, где более агрессивная и объемная работа бразильца может склонить чашу весов в его пользу.

Ставка: Победа Джина Сильвы решением судей за 1.90.