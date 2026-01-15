В рамках турнира АСА 199 16 января в Краснодаре пройдет поединок Расула Магомедова и Алексея Полпудникова в легком весе. Начало — 22:00 (мск).

Расул Магомедов

Турнирное положение: Расул Магомедов занимает десятую строчку в рейтинга легкого дивизиона АСА. Он перспективный боец, который прокладывает себе дорогу в топы лиги, но до титульника ему еще далеко.

Последние бои: Магомедов демонстрирует стабильность в последнее время. В предыдущем поединке в июне 2025 года он одержал победу единогласным решением судей над Рамазаном Кишевым. До этого в феврале 2025 года он также по очкам переиграл Мехди Дакаева. Всего за 6 последних встреч у него 4 победы и одно поражение от Дэви Рамоса.

Состояние бойца: Расул техничный и разносторонний боец с хорошей борцовской базой и уверенной работой в стойке. Он предпочитает контролировать темп боя, методично набирая очки. Однако его иногда критикуют за недостаток агрессии и нежелание идти на риск для досрочной победы. Большинство поединков Магомедова доходят до судейского вердикта.

Алексей Полпудников

Турнирное положение: Алексей Полпудников опытный ветеран и бывший претендент на титул в полулегком весе. Сейчас он располагается на 14-й строчке рейтинга легкого дивизиона АСА после перехода в более высокую категорию.

Последние бои: Алексей переживает не лучшие времена. За 6 предыдущих поединков у Полпудникова лишь 3 победы и 3 поражения. Ранее он выиграл раздельным решением у дебютанта Грозина. В июне 2025 года уступил решением Александру Матмуратову, а до этого проиграл Фелипе Фроесу. В мае 2024 года он нокаутировал Лэнса Палмера. В феврале 2024 года Полпудников также проиграл сабмишном чемпиону Исламу Омарову.

Состояние бойца: Полпудников — боец с огромным опытом и крепким ударным арсеналом. Однако после перехода в легкий вес он стал выглядеть менее убедительно.

У него возникают проблемы с более крупными и сильными соперниками, а его выносливость в глубоких раундах часто подводит.

Статистика для ставок

Расул Магомедов в 4 из 5 последних боев одержал победу решением судей

Алексей Полпудников проиграл 3 из 5 предыдущих поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают фаворитом Расула Магомедова. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.40. На победу Алексея Полпудникова можно сделать ставку за 3.00.

Прогноз: Букмекеры явно недооценивают опыт и мотивацию Полпудникова. Магомедов, безусловно, является тактически грамотным и стабильным бойцом, но ему не хватает ударной мощи, чтобы испугать такого ветерана. Полпудников, несмотря на поражения, дрался с элитой дивизиона (Омаров, Матмуратов) и знает, как побеждать.

3.00 Победа Алексея Полпудникова Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на бой Магомедов — Полпудников принесёт чистый выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Победа Алексея Полпудникова за 3.00.