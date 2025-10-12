В рамках турнира UFC в Рио-де-Жанейро 12 октября состоится бой Витора Петрино и Томаса Петерсена в тяжелом весе. Начало — 02:30 (мск).

Витор Петрино

Турнирное положение: Петрино перспективный бразильский тяжеловес, который показал впечатляющий старт в UFC перед небольшой серией неудач.

Последние бои: В июле 2025 года Петрино вернулся к победам, задушив Остина Лейна в первом раунде в дебюте в тяжелом весе. До этого были два поражения подряд от Дастина Джейкоби и Энтони Смита в категории до 93 кг. Бразилец явно работает над ошибками после неудач. И в тяжелом весе громко заявил о себе.

Состояние бойца: Петрино обладает внушительной физической силой и мощными ударами. Его стиль построен на постоянном давлении и поиске досрочной победы. Однако после двух поражений он стал более осторожным, что показал последний бой, где он сначала контролировал и изматывал Лейна в партере, а затем вышел на сабмишн.

Томас Петерсен

Турнирное положение: Петерсен тяжеловес, который пытается закрепиться в UFC после успешного выступления на Contender Series. Американец обладает солидным опытом в региональных промоушенах.

Последние бои: В мае 2025 года Петерсен одержал победу над Дон'Тэйлом Мэйесом единогласным решением. До этого было поражение от Шамиля Газиева и победа над Мохаммедом Усманом. За последние пять боев у американца три победы и два поражения.

Состояние бойца: Петерсен типичный представитель американской школы борьбы и грэпплинга. Его главная проблема — уязвимость в стойке, ведь он несколько раз оказывался в нокауте.

Против агрессивных ударников ему всегда сложно.

Статистика для ставок

Петрино одержал 10 из 12-ти побед досрочно

Петерсен проиграл 2 из трех последних боев в UFC

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем бою букмекеры считают Петрино фаворитом, предлагая поставить на его победу коэффициент 1.28. На победу Петерсена можно поставить за 3.68.

Прогноз: Стилистически этот бой складывается в пользу Петрино. Бразилец будет использовать свое преимущество в стойке и физической мощи, чтобы оказать давление на Петерсена. Американец, скорее всего, попытается перевести бой в партер, но Петрино уже демонстрировал улучшенную защиту от тейкдаунов. Ожидаем, что бразилец сможет найти момент для своего коронного удара или сабмишна в первых двух раундах.

1.68 Тотал меньше 2.5 раунда Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.68 на бой Петрино — Петерсен принесёт прибыль 680₽, общая выплата — 1680₽

Ставка: Тотал меньше 2.5 раунда за 1.68.