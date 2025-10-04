В рамках турнира PFL 4 октября состоится бой Усмана Нурмагомедова и Пола Хьюза в легком весе. Начало — 00:05 (мск).

Усман Нурмагомедов

Турнирное положение: Нурмагомедов действующий чемпион PFL в легком весе и один из самых перспективных бойцов мира. Россиянин сохраняет идеальный профессиональный рекорд (19-0) и доминирует в своем дивизионе.

Последние бои: В январе 2025 года Усман Нурмагомедов одержал непростую победу над Хьюзом решением большинства судей в первом их поединке. До этого были уверенные победы над Александром Шаблием и Брентном Примусом. Всего за последние пять боев россиянин одержал пять побед.

Состояние бойца: Нурмагомедов разносторонний боец с отличной ударной техникой и солидной борьбой. Его главное преимущество — тактический интеллект и умение читать соперников. Однако в первом бою с Хьюзом он показал некоторые уязвимости в защите.

Пол Хьюз

Турнирное положение: Хьюз бывший претендент на титул и один из самых опасных бойцов легкого веса. Ирландец получил шанс на реванш после впечатляющей победы над Бруно Мирандой.

Последние бои: В мае 2025 года Хьюз эффектно нокаутировал Бруно Миранду за 42 секунды. До этого было поражение от Нурмагомедова и победа над ЭйДжеем МакКи. Ирландец доказал, что обладает впечатляющей нокаутирующей мощью и может заканчивать бои мгновенно.

Состояние бойца: Хьюз агрессивный ударник с хорошими навыками защиты от борьбы. Его сила в мощных комбинациях и умении создавать давление на оппонента с первой и до последней секунды поединка.

После первого боя с Усманом он явно поработал над ошибками и теперь лучше понимает, как подходить к Нурмагомедову.

Статистика для ставок

Нурмагомедов одержал 19 побед в 19-ти боях

Хьюз проиграл только 2 боя в карьере за 14 встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В реванше букмекеры считают Нурмагомедова безоговорочным фаворитом, предлагая на его победу коэффициент 1.16. На победу Хьюза можно поставить за 5.80.

Прогноз: Реванш обещает быть более тактичным, чем первый бой. Нурмагомедов извлек уроки из прошлой встречи и будет более дисциплинированным. Хьюз, в свою очередь, попытается использовать свою ударную мощь, но столкнется с улучшенной защитой россиянина. Ожидаем, что Усман будет контролировать дистанцию, работать джебом и периодически переводить бой в партер, чтобы набирать очки.

1.80 Победа Усмана Нурмагомедова по очкам Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на бой Нурмагомедов — Хьюз позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Победа Усмана Нурмагомедова по очкам за 1.80.