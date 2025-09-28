В рамках турнира UFC в Перте 28 сентября в женском минимальном весе встретятся Луана Каролина и Мишель Монтегю. Начало — 03:05 (мск).

Луана Каролина

Турнирное положение: Каролина ранее провела в промоушене уже 7 боев. За это время сумела закрепиться на 15-й позиции в рейтинге женского минимального веса.

Последние бои: Луана выиграла три последних боя подряд. В июле 2024 года она перебоксировала Люси Пудилову, взяв верх по очкам, а до этого была досрочная победа над Юлией Столяренко.

Состояние бойца: Главная сила Каролины — стойкость и характер. Она никогда не сдается и способна переламывать ход боя в сложных ситуациях. Ее ударная техника стала значительно лучше, что показал нокаут против той же Столяренко. Однако в поединках с борцами у нее все еще есть проблемы.

Мишель Монтегю

Турнирное положение: Монтегю одна из самых перспективных новичков дивизиона. Новозеландка успела выступить в PFL и Bellator, где одержала шесть побед подряд.

Последние бои: Монтегю находится на впечатляющей серии из шести досрочных побед. В августе 2024 года она быстро расправилась с Марилией Мораис. До этого была победа над Каролиной Собек в Bellator. Все ее победы в ММА были сабмишном.

Состояние бойца: Мишель является базовыми борцом с отличными навыками грэпплинга. Стиль Монтегю основан на агрессивном прессинге в стойке, последующим тейкдауном на сближении дистанции и поиском удушающих приемов.

Однако уровень ее предыдущих соперниц оставляет вопросы.

Статистика для ставок

Монтегю одержала шесть побед подряд сабмишном

Каролина выиграла три последних боя в UFC

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры считают Монтегю фаворитом, предлагая на ее победу коэффициент 1.53. На успех Каролины можно поставить за 2.58.

Прогноз: Этот бой станет настоящей проверкой для обеих девушек. Монтегю, безусловно, опасна в партере, но Каролина имеет солидный опыт боев в UFC против топовых соперниц. Бразильянка будет использовать свое преимущество в стойке и стараться не пускать новозеландку в клинч. Если Луана сможет держать дальнюю дистанцию и работать джебом, у нее есть все шансы на победу.

2.58 Победа Луаны Каролины Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа Луаны Каролины за 2.58.