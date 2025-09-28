В рамках турнира UFC в Перте 28 сентября в женском минимальном весе встретятся Луана Каролина и Мишель Монтегю. Начало — 03:05 (мск).

Луана Каролина

Турнирное положение: Каролина ранее провела в промоушене уже 7 боев.  За это время сумела закрепиться на 15-й позиции в рейтинге женского минимального веса.

Последние бои: Луана выиграла три последних боя подряд.  В июле 2024 года она перебоксировала Люси Пудилову, взяв верх по очкам, а до этого была досрочная победа над Юлией Столяренко.

Состояние бойца: Главная сила Каролины — стойкость и характер.  Она никогда не сдается и способна переламывать ход боя в сложных ситуациях.  Ее ударная техника стала значительно лучше, что показал нокаут против той же Столяренко.  Однако в поединках с борцами у нее все еще есть проблемы.

Мишель Монтегю

Турнирное положение: Монтегю одна из самых перспективных новичков дивизиона.  Новозеландка успела выступить в PFL и Bellator, где одержала шесть побед подряд.

Последние бои: Монтегю находится на впечатляющей серии из шести досрочных побед.  В августе 2024 года она быстро расправилась с Марилией Мораис.  До этого была победа над Каролиной Собек в Bellator.  Все ее победы в ММА были сабмишном.

Состояние бойца: Мишель является базовыми борцом с отличными навыками грэпплинга.  Стиль Монтегю основан на агрессивном прессинге в стойке, последующим тейкдауном на сближении дистанции и поиском удушающих приемов.

Однако уровень ее предыдущих соперниц оставляет вопросы.

Статистика для ставок

  • Монтегю одержала шесть побед подряд сабмишном
  • Каролина выиграла три последних боя в UFC

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры считают Монтегю фаворитом, предлагая на ее победу коэффициент 1.53.  На успех Каролины можно поставить за 2.58.

Прогноз: Этот бой станет настоящей проверкой для обеих девушек.  Монтегю, безусловно, опасна в партере, но Каролина имеет солидный опыт боев в UFC против топовых соперниц.  Бразильянка будет использовать свое преимущество в стойке и стараться не пускать новозеландку в клинч.  Если Луана сможет держать дальнюю дистанцию и работать джебом, у нее есть все шансы на победу.

Ставка: Победа Луаны Каролины за 2.58.