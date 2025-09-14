2-й таймБенфика — Санта-Клара: онлайн, прямая трансляция 5-го тура чемпионата ПортугалииОнлайн
    «Бенфика» — «Санта-Клара»: онлайн, прямая трансляция 5-го тура чемпионата Португалии Третьего не дано: либо Постекоглу изменится, либо «Ноттингем» улетит в Чемпионшип Империя под угрозой. Почему Гвардиола оказался не готов к новым тенденциям АПЛ
    Келвин Гастелум порадует фанатов яркой победой?

    Гастелум — Штольцфус. Ставка (к. 2.20) и прогноз на ММА, UFC Noche 3, 14 сентября 2025 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Джаред Каннонир
    Прогноз и ставки на Гастелум — Штольцфус
    Келвин Гастелум (справа)
    В рамках турнира UFC Noche 3 14 сентября в Сан-Антонио состоится поединок Келвина Гастелума и Дастина Штольцфуса в среднем весе. Начало — 01:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Гастелум — Штольцфус, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Келвин Гастелум

    Турнирное положение: Опытный ветеран дивизиона, экс-претендент на титул временного чемпиона UFC. Находится за пределами топ-15, но остается опасным соперником для любого бойца.

    Последние бои: В последних пяти выходах в октагон американец записал на свой счет две победы и три поражения. Уступал Гастелум сильным соперникам — Каннониру и Брэди, но брал верх над Родригесом и Кертисом. В предыдущем бою проиграл единогласным решением Джозефу Пайферу.

    Состояние бойца: У Гастелума громкое имя, только вот он уже не на пике. И все же одиночным попаданием он способен нокаутировать любого. Его боксерские навыки и опыт боев с топами остаются главными преимуществами.

    Дастин Штольцфус

    Турнирное положение: Середняк дивизиона, который обычно занимает место во втором эшелоне ростера. Дастин не смог закрепиться в топ-15, регулярно проигрывая при повышении уровня конкуренции.

    • Последние бои: Американский боец постоянно чередует победы с поражениями. В последнем бою уступил единогласным решением Нурсултону Рузибоеву, до этого нокаутировал Баррио, еще раньше сам был нокаутирован Бруно Феррейрой. Нестабильность — главная проблема Штольцфуса.

    Состояние бойца: Дастин универсальный боец без ярко выраженных сильных сторон. Имеет неплохую борьбу, но часто проигрывает на контратаках.

    Не обладает нокаутирующей мощью — всего 4 досрочные победы в стойке за карьеру.

    Статистика для ставок

    • Гастелум проиграл 3 из пяти последних боев

    • Штольцфус не выигрывает два боя подряд с 2022 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Келвина Гастелума. На его победу дают коэффициент 1.37, тогда как успех Дастина Штольцфуса оценивают в 3.20.

    Прогноз: Гастелум слишком опытен и техничен для такого соперника. Его боксерские навыки позволят контролировать бой на дистанции. Штольцфус будет пытаться перевести бой в партер, но Гастелум надежно защищается от тейкдаунов. Разница в классе станет очевидной уже после первого раунда. Келвин найдет момент для своего коронного левого хука и закончит бой досрочно.

    Ставка: Победа Келвина Гастелума нокаутом за 2.20.

    Гастелум — Штольцфус: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 14.09.202501:40. Келвин Гастелум порадует фанатов яркой победой?
