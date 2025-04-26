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    Энтони Ярд вернется в титульную гонку?

    Ярд — Артур. Ставка (к. 1.76) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Лондоне, 26 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Ярд — Артур
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    Энтони Ярд (слева)
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Лондоне 26 апреля состоится третий поединок между Энтони Ярдом и Линдоном Артуром в полутяжелом весе. Начало — 23:50 (мск). Ставка и прогноз на матч Ярд — Артур, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Энтони Ярд

    Турнирное положение: Ярд — бывший претендент на титул чемпиона мира, известный нокаутер с 24-мя досрочными победами. Занимает пятое место в рейтинге первого тяжелого веса по версии IBF.

    Последние бои: В апреле 2024 года Ярд победил Ральфа Вилканса единогласным решением, хотя до этого одержал три победы подряд нокаутом. Его единственное поражение за последние три года — от Артура Бетербиева в титульном бою, где Энтони уступил в восьмом раунде. Из 29-ти профессиональных боев 26 завершил в свою пользу, подтверждая статус «короля ранних финишей».

    Состояние бойца: Ярд — агрессивный нокаутер с мощным правым кроссом. Слабая сторона британца — это выносливость в длительных боях. Также есть проблемы и с защитой от ударов, что наглядно показал Бетербиев в их очном поединке.

    Линдон Артур

    Турнирное положение: Артур — экс-чемпион IBO, а также бывший претендент на титул по версии WBO. Ныне занимает восьмое место в рейтинге по данной линии.

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  • 22/04/2025

    • Последние бои: В июне 2024 года Артур с трудом переиграл Лиама Кэмерона раздельным решением, а до этого проиграл Биволу досрочно. Из последних пяти поединков четыре выиграл, но лишь два нокаутом. Его стиль стал осторожнее, что иногда мешает завершать бои досрочно.

    Состояние бойца: Артур зарекомендовал себя как грамотный тактик с точным джебом. Он редко лезет в рубку, предпочитая контролировать дистанцию.

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    Однако после поражения от Бивола заметна нехватка уверенности в боях против агрессивных боксеров.

    Статистика для ставок

    • В двух предыдущих боях Ярд и Артур ни разу не дошли до 9-го раунда

    • 92% побед Ярда (24 из 26) досрочные

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В третьем поединке букмекеры считают фаворитом Энтони Ярда. Его победа оценивается коэффициентом 1.45, тогда как успех Артура — 3.10.

    Прогноз: Ключевой фактор — эмоции. Оба боксера понимают, что это их последний шанс доказать превосходство друг над другом. Ярд слишком силен в начале боя, а Артур после поражения от Бивола не выглядит готовым выдерживать давление в 10 раундов.

    Уже к пятому отрезку Энтони может найти момент для решающего удара. История противостояний указывает на досрочный финиш. Даже если Артур продержится дольше, чем во втором бою, запаса выносливости даже на 8 раундов может не хватить.

    Ставка: Тотал меньше 8.5 раундов за 1.76.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ярд — Артур?

    Матч Ярд — Артур состоится 26 апреля 2025 года в 23:50 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Ярд — Артур?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 8.5 раундов .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ярд — Артур?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 8.5 раундов » с коэффициентом у букмекеров 1.76 .

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ярд — Артур?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ярд — Артур?

    Коэффициенты букмекеров: В третьем поединке букмекеры считают фаворитом Энтони Ярда. Его победа оценивается коэффициентом 1.45, тогда как успех Артура — 3.10.

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    Ярд — Артур: прогноз и ставка за 1.76 , статистика, коэффициенты матча 26.04.202523:50. Энтони Ярд вернется в титульную гонку?
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