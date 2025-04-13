В рамках турнира по профессиональному боксу в Атлантик-Сити 13 апреля состоится титульный поединок Джарона Энниса и Эймантаса Станениса в полусреднем весе. Начало — 06:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Эннис — Станенис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Джарон Эннис

Турнирное положение: Эннис является действующим чемпионом мира по боксу в полусреднем весе по версии IBF. Многие эксперты воспринимают его, как наследника Теренса Кроуфорда с амбициями на все 4 титула.

Последние бои: Американец в своей профессиональной карьере еще не проиграл ни единого поединка. Он одержал 33 победы. В последнем противостоянии победил единогласным решением судей Карена Чухаджяна в реванше, проведя удачную защиту титула IBF. До этого нокаутировал Давида Аванесяна в пятом раунде.

Состояние бойца: Джарон плавно подбирается к своей пиковой форме. Он силен, молод и голоден до трофеев. Стоит отметить и внушительную ударную мощь Энниса. За 33 боя на профессиональном ринге одержал 29 досрочных побед. На сегодняшний день он самый грозный панчер полусреднего дивизиона.

Эймантас Станенис

Турнирное положение: Представитель Литвы ранее на протяжении двух лет владел регулярным титулом WBA. Но недавно он был повышен до статуса полноправного чемпиона.

Последние бои: Как и грядущий оппонент, Эймантас подошел к данному противостоянию в статусе непобежденного. На его счету 15 побед в 15-ти поединках в профессиональной карьере. В последнем из них он одолел единогласным решением судей Габриэля Маэстре. До этого Станенис выиграл аналогичным образом поединок у представителя России Раджаба Бутаева.

Состояние бойца: Литовский боксер также обладает довольно неплохим ударом. У него 9 побед нокаутом на профессиональном ринге. Показатель, конечно, ниже, чем у Энниса, но недооценивать ударную мощь чемпиона WBA явно не стоит.

Правда, в сравнении с тем же Джароном Эймантасу не хватает опыта и техники.

Статистика для ставок

Оба боксера в своих карьерах не потерпели ни единого поражения

Эннис выиграл 29 раз нокаутом в 33-х поединках в своей карьере

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Джарон Эннис в грядущем титульном противостоянии большой фаворит, по мнению букмекеров. На победу американца можно поставить за 1.16. На успех Станениса предлагают сделать ставку с коэффициентом 5.55.

Прогноз: Для представителя Литвы в этом поединке главная задача не упасть в нокаут. Эймантас, вероятно, будет работать вторым номером на протяжении всей дистанции и ждать своего шанса для контратаки. Только вряд ли Эннис предоставит ему такую возможность. Американец будет постоянно прессинговать и заберет данный поединок в свой актив по очкам.

Ставка: Победа Джарона Энниса по очкам за 2.04.