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    Джарон Эннис объединит два пояса?

    Эннис — Станенис. Ставка (к. 2.04) и прогноз на профессиональный бокс, турнир по профессиональному боксу в Атлантик-Сити, 13 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Эннис — Станенис
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    Джарон Эннис (слева)
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Атлантик-Сити 13 апреля состоится титульный поединок Джарона Энниса и Эймантаса Станениса в полусреднем весе. Начало — 06:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Эннис — Станенис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Джарон Эннис

    Турнирное положение: Эннис является действующим чемпионом мира по боксу в полусреднем весе по версии IBF. Многие эксперты воспринимают его, как наследника Теренса Кроуфорда с амбициями на все 4 титула.

    Последние бои: Американец в своей профессиональной карьере еще не проиграл ни единого поединка. Он одержал 33 победы. В последнем противостоянии победил единогласным решением судей Карена Чухаджяна в реванше, проведя удачную защиту титула IBF. До этого нокаутировал Давида Аванесяна в пятом раунде.

    Состояние бойца: Джарон плавно подбирается к своей пиковой форме. Он силен, молод и голоден до трофеев. Стоит отметить и внушительную ударную мощь Энниса. За 33 боя на профессиональном ринге одержал 29 досрочных побед. На сегодняшний день он самый грозный панчер полусреднего дивизиона.

    Эймантас Станенис

    Турнирное положение: Представитель Литвы ранее на протяжении двух лет владел регулярным титулом WBA. Но недавно он был повышен до статуса полноправного чемпиона.

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    • Последние бои: Как и грядущий оппонент, Эймантас подошел к данному противостоянию в статусе непобежденного. На его счету 15 побед в 15-ти поединках в профессиональной карьере. В последнем из них он одолел единогласным решением судей Габриэля Маэстре. До этого Станенис выиграл аналогичным образом поединок у представителя России Раджаба Бутаева.

    Состояние бойца: Литовский боксер также обладает довольно неплохим ударом. У него 9 побед нокаутом на профессиональном ринге. Показатель, конечно, ниже, чем у Энниса, но недооценивать ударную мощь чемпиона WBA явно не стоит.

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    Правда, в сравнении с тем же Джароном Эймантасу не хватает опыта и техники.

    Статистика для ставок

    • Оба боксера в своих карьерах не потерпели ни единого поражения

    • Эннис выиграл 29 раз нокаутом в 33-х поединках в своей карьере

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Джарон Эннис в грядущем титульном противостоянии большой фаворит, по мнению букмекеров. На победу американца можно поставить за 1.16. На успех Станениса предлагают сделать ставку с коэффициентом 5.55.

    Прогноз: Для представителя Литвы в этом поединке главная задача не упасть в нокаут. Эймантас, вероятно, будет работать вторым номером на протяжении всей дистанции и ждать своего шанса для контратаки. Только вряд ли Эннис предоставит ему такую возможность. Американец будет постоянно прессинговать и заберет данный поединок в свой актив по очкам.

    Ставка: Победа Джарона Энниса по очкам за 2.04.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Эннис — Станенис?

    Матч Эннис — Станенис состоится 13 апреля 2025 года в 06:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Эннис — Станенис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Джарона Энниса по очкам.

    Какую сделать ставку на матч Эннис — Станенис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Джарона Энниса по очкам» с коэффициентом у букмекеров 2.04.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Эннис — Станенис?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Эннис — Станенис?

    Коэффициенты букмекеров: Джарон Эннис в грядущем титульном противостоянии большой фаворит, по мнению букмекеров. На победу американца можно поставить за 1.16. На успех Станениса предлагают сделать ставку с коэффициентом 5.55.

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