Джарон Эннис
Турнирное положение: Эннис является действующим чемпионом мира по боксу в полусреднем весе по версии IBF. Многие эксперты воспринимают его, как наследника Теренса Кроуфорда с амбициями на все 4 титула.
Последние бои: Американец в своей профессиональной карьере еще не проиграл ни единого поединка. Он одержал 33 победы. В последнем противостоянии победил единогласным решением судей Карена Чухаджяна в реванше, проведя удачную защиту титула IBF. До этого нокаутировал Давида Аванесяна в пятом раунде.
Состояние бойца: Джарон плавно подбирается к своей пиковой форме. Он силен, молод и голоден до трофеев. Стоит отметить и внушительную ударную мощь Энниса. За 33 боя на профессиональном ринге одержал 29 досрочных побед. На сегодняшний день он самый грозный панчер полусреднего дивизиона.
Эймантас Станенис
Турнирное положение: Представитель Литвы ранее на протяжении двух лет владел регулярным титулом WBA. Но недавно он был повышен до статуса полноправного чемпиона.
Последние бои: Как и грядущий оппонент, Эймантас подошел к данному противостоянию в статусе непобежденного. На его счету 15 побед в 15-ти поединках в профессиональной карьере. В последнем из них он одолел единогласным решением судей Габриэля Маэстре. До этого Станенис выиграл аналогичным образом поединок у представителя России Раджаба Бутаева.
Состояние бойца: Литовский боксер также обладает довольно неплохим ударом. У него 9 побед нокаутом на профессиональном ринге. Показатель, конечно, ниже, чем у Энниса, но недооценивать ударную мощь чемпиона WBA явно не стоит.
Правда, в сравнении с тем же Джароном Эймантасу не хватает опыта и техники.
Статистика для ставок
- Оба боксера в своих карьерах не потерпели ни единого поражения
- Эннис выиграл 29 раз нокаутом в 33-х поединках в своей карьере
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Джарон Эннис в грядущем титульном противостоянии большой фаворит, по мнению букмекеров. На победу американца можно поставить за 1.16. На успех Станениса предлагают сделать ставку с коэффициентом 5.55.
Прогноз: Для представителя Литвы в этом поединке главная задача не упасть в нокаут. Эймантас, вероятно, будет работать вторым номером на протяжении всей дистанции и ждать своего шанса для контратаки. Только вряд ли Эннис предоставит ему такую возможность. Американец будет постоянно прессинговать и заберет данный поединок в свой актив по очкам.
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Ставка: Победа Джарона Энниса по очкам за 2.04.