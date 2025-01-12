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    Аманда Рибас снова выиграет у Маккензи Дерн?

    Рибас — Дерн. Ставка (к. 2.10) и прогноз на ММА, UFC Vegas 101, 12 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рибас — Дерн
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    Аманда Рибас
    В рамках турнира UFC Vegas 101 12 января пройдет поединок Аманды Рибас и Маккензи Дерн в женском минимальном весе. Начало — 05:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Рибас — Дерн, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Аманда Рибас

    Турнирное положение: Аманда идет восьмой в рейтинге минимального дивизиона. При этом Рибас еще и входит в топ-10 в женском наилегчайшем весе. Но до титульника ей далеко в обоих дивизионах.

    Последние бои: Рибас в последнем бою уступила по очкам бывшей чемпионке минимального дивизиона Роуз Намаюнас. До этого она нокаутировала проспекта категории Луану Пинейро в третьем раунде. На дистанции в 6 боев у бразильянки 3 победы и 3 поражения.

    Состояние бойца: Как боец, Рибас выглядит более разносторонней в отличие от Маккензи. Аманда способна конкурировать и в стойке, и в партере. У нее всегда есть несколько планов на поединок. Стоит также отметить и внушительный контроль в партере. Но не хватает разнообразия приемов.

    Маккензи Дерн

    Турнирное положение: Дерн располагается на шестой строчке в рейтинге женского минимального дивизиона. В топ-15 она пребывает уже давно. Маккензи боец уровнем выше среднего, однако попасть титульную гонку ей никак не удается.

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    • Последние бои: В преддверии реванша у обеих девушек идентичная статистика: 3 победы и 3 поражения за 6 боев. Свой предыдущий бой Маккензи выиграла единогласным решением судей у Лупиты Годинез. А вот первый поединок Рибас она аналогичным образом проиграла.

    Состояние бойца: Желание бразильянки зарубиться с соперницами на ближней дистанции далеко не всегда оправдывается. При этом борцовские навыки оставляют желать лучшего.

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    Дерн умеет стягивать соперниц на землю. Но кроме прагматичного контроля в партере больше ничего не может предложить.

    Статистика для ставок

    • В преддверии реванша у обеих девушек идентичная статистика: 3 победы и 3 поражения за 6 боев

    • 5 из шести последних боев с участием Дерн дошли до судейского решения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают свое предпочтение Аманде Рибас, предлагая поставить ее победу за 1.54. На победу Дерн можно поставить за 2.55.

    Прогноз: С момента их первой встречи в октагоне прошло 6 лет, но едва ли в стиле каждой из участниц что-то изменилось. Дерн также идет в агрессивные размены. Рибас более грамотно и методично разбивает соперниц на всех этажах. И за счет универсальности она вновь выиграет судейским решением.

    Ставка: Победа Аманды Рибас по очкам за 2.10.

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