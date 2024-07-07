Уильям Сепеда финиширует очередного соперника?

Уильям Сепеда
Турнирное положение: Уильям Сепеда является первым номером рейтинга в легком дивизионе по всем четырем версиям. Данный боксер находится в шаге от титульного поединка по линии IBF.
Последние бои: Мексиканец еще никому не проигрывал на профессиональном ринге. Он идет на серии из 30-ти побед кряду. В предыдущем поединке Сепеда нокаутировал довольно крепкого Макси Хьюза, который недавно дал трудный бой бывшему чемпиону мира Джорджу Камбососу.
Состояние бойца: Репутацию, возможно, главной угрозы для всего легкого дивизиона Сепеда подтвердил своими яркими финишами. У мексиканца 4 из шести последних выигранных поединков были достигнуты нокаутами.
Джованни Кабрера
Турнирное положение: Кабрера сейчас располагается на десятой строчке в рейтинге по версии WBA. На одну позицию выше он идет в ростере WBC. Для Кабреры это будет первый претендентский поединок в его карьере.
Последние бои: За 5 предыдущих боев Джованни 4 раза победил и потерпел одно поражение. Проигрывал он действующему чемпиону мира по боксу в первом полусреднем весе Айзеку Крузу. А к этой встрече Кабрера подходит после победы по очкам над Рикардо Куирозом.
Состояние бойца: Американца можно охарактеризовать боксером уровнем чуть выше среднего. Но как показал поединок с Айзеком Крузом, к более громким вызовом он пока что не готов.
Джованни теряется под прессингом и не умеет работать вторым номером.
Статистика для ставок
- За 5 предыдущих боев Джованни Кабрера 4 раза победил и потерпел одно поражение
- Сепеда 26 из 30-ти боев на профессиональном ринге выиграл досрочно
- Уильям Сепеда выиграл 3 предыдущих боя, оформив нокауты до начала седьмого раунда
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии непобежденный Сепеда считается большим фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить за 1.05. На победу Кабреры предлагают сделать ставку за 11.50.
Прогноз: Уильям сейчас на пике, и такой соперник, как Кабрера, для него не проблема. 26 побед нокаутами в профессиональной карьере это серьезный аргумент. И вполне вероятно, что Уильям в этой встрече оформит очередную досрочную победу причем еще до начала чемпионских раундов.
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Ставка: Тотал меньше 8,5 за 1.90.