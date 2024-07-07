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    Уильям Сепеда финиширует очередного соперника?

    Сепеда — Кабрера. Ставка (к. 1.90) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Онтарио, 7 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сепеда — Кабрера
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    Джованни Кабрера (справа)
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Онтарио 7 июля пройдет поединок Уильяма Сепеды и Джованни Кабреры в легком весе. Начало — 07:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Сепеда — Кабрера, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Уильям Сепеда

    Турнирное положение: Уильям Сепеда является первым номером рейтинга в легком дивизионе по всем четырем версиям. Данный боксер находится в шаге от титульного поединка по линии IBF.

    Последние бои: Мексиканец еще никому не проигрывал на профессиональном ринге. Он идет на серии из 30-ти побед кряду. В предыдущем поединке Сепеда нокаутировал довольно крепкого Макси Хьюза, который недавно дал трудный бой бывшему чемпиону мира Джорджу Камбососу.

    Состояние бойца: Репутацию, возможно, главной угрозы для всего легкого дивизиона Сепеда подтвердил своими яркими финишами. У мексиканца 4 из шести последних выигранных поединков были достигнуты нокаутами.

    Джованни Кабрера

    Турнирное положение: Кабрера сейчас располагается на десятой строчке в рейтинге по версии WBA. На одну позицию выше он идет в ростере WBC. Для Кабреры это будет первый претендентский поединок в его карьере.

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    • Последние бои: За 5 предыдущих боев Джованни 4 раза победил и потерпел одно поражение. Проигрывал он действующему чемпиону мира по боксу в первом полусреднем весе Айзеку Крузу. А к этой встрече Кабрера подходит после победы по очкам над Рикардо Куирозом.

    Состояние бойца: Американца можно охарактеризовать боксером уровнем чуть выше среднего. Но как показал поединок с Айзеком Крузом, к более громким вызовом он пока что не готов.

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    Джованни теряется под прессингом и не умеет работать вторым номером.

    Статистика для ставок

    • За 5 предыдущих боев Джованни Кабрера 4 раза победил и потерпел одно поражение

    • Сепеда 26 из 30-ти боев на профессиональном ринге выиграл досрочно

    • Уильям Сепеда выиграл 3 предыдущих боя, оформив нокауты до начала седьмого раунда

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии непобежденный Сепеда считается большим фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить за 1.05. На победу Кабреры предлагают сделать ставку за 11.50.

    Прогноз: Уильям сейчас на пике, и такой соперник, как Кабрера, для него не проблема. 26 побед нокаутами в профессиональной карьере это серьезный аргумент. И вполне вероятно, что Уильям в этой встрече оформит очередную досрочную победу причем еще до начала чемпионских раундов.

    Ставка: Тотал меньше 8,5 за 1.90.

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    Сепеда — Кабрера: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 07.07.2024. Прогнозы на бои. Уильям Сепеда финиширует очередного соперника?
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