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    Сенсации в бою Дэвиса и Мартина не произошло. «Танк» вырубил соперника и остался чемпионом

    Дэвис разобрал Мартина за 8 раундов. «Призрак» так и не сумел сотворить сенсацию, о которой мечтал

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    Джервонта Дэвис (справа)
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    Джервонта Дэвис (справа)
    Фрэнк Мартин здорово начал поединок с «Танком», но в итоге не сумел выдержать его прессинга. Дэвиса нокаутировал соперника и поделился с BoxingScene, кто станет его следующей целью

    Начало боя для Дэвиса получилось трудным

    В прошлом году «Танк» провел некоторое время под домашним арестом, а затем отправился в тюрьму за несоблюдение правил. Он сказал, что извлек уроки, но потерял почву под ногами и потерял импульс.

    Но чего Дэвис не потерял, так это популярности, хайпа и интриг, которые окружают его. Болельщики устроили «Танку» оглушительные овации, когда он выходил на ринг.

    Фанаты с нетерпением ждали взрыва, за который они заплатили немалые деньги, надеясь увидеть, как левша Мартин улучшит статистику Дэвиса до 30-0 и 28 нокаутов в карьере.

    «Призрак» был острым в начале боя и находился вне зоны поражения чемпиона мира, раз за разом выходя из ловушек. Джеб Мартина был типично резким, и он нанес пару ударов, которые сбили Джервонту с толку.

    Tank vs. Martin HIGHLIGHTS: June 15, 2024 | PBC on Prime Video

    Дэвис, подняв руки, начал следить за Мартином и начал заносить левую руку для хука все чаще. Во втором раунде он активно пробивал корпус Мартина и поймал низко пригнувшегося соперника апперкотом.

    В третьем отрезке Фрэнк сделал ложный выпад, и Дэвис усмехнулся. Он пытался заставить Мартина вздрогнуть на пресс-конференции, но только подтолкнул его к тому, чтобы тот стремительно контратаковал.

    Претендент действовал неплохо, но выглядел робко, будто постоянно опасаясь внезапного удара от Джервонты. Тем временем, ажиотаж на арене «MGM Grand Garden» был просто невероятный. Аудитория Лас-Вегаса, состоящая в основном из спортсменов и знаменитостей восторженно вздыхала, реагируя на удары Джервонты.

    За Дэвиса болели звезды из мира бокса, футбола и музыки. В толпе фанатов были музыканты 2 Chainz, Савити, Лил Джон, Карди Би и Флейвор Флав, кинопродюсер Гэвин Малуф, бизнес-магнат Марк Дэвис, а также множество бойцов от Джеймса Тони до Энди Руиса.

    «Призрак» не выдержал натиска и упал в нокаут

    Джервонта Дэвис
    globallookpress.com

    Мартин, тренируемый Дерриком Джеймсом и продвигаемый Эрролом Спенсом-младшим из «Man Down Promotions», несмотря на отсутствие поддержки, продолжил работать в своем темпе.

    Преимущество «Призрака» на старте быстро нивелировалось, и Дэвис начал сокращать дистанцию между ними. Это беспокоило парня из Детройта и его сторонников.

    В пятом раунде Дэвис нанес сокрушительный левый апперкот, а затем правый хук. Удары были технически впечатляющими и довольно эффективными. Дэвис со временем добивался все большего успеха. Джервонта с каждым отрезком выглядел лучше и лучше, а соперник, напротив, пошел на спад.

    После того, как Мартин попал в угол в шестом раунде, Дэвис нанес несколько ударов левой, после чего «Призрак» начал бегать по рингу с целью засушить темп боя.

    Frank Martin (17-0) Highlights & Knockouts

    Чемпион нанес еще пару плотных ударов с левой, а также добавил несколько апперкотов по корпусу. «Танк» настолько поймал кураж, что начал играть на публику. Тем временем, Фрэнк ничего не мог поделать и просто отходил назад.

    Мартин старался не вестись на провокации обладателя титула, но все попытки перевернуть бой оказались тщетными. Чемпион бил претендентау канатов, а толпа на арене становилась все громче и громче, чувствуя приближение кульминации.

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    • Для Мартина это был жаркий раунд. Его шансы на выживание резко падали. А шансы на победу и вовсе резко свелись к нулю. В восьмом раунде толпе раздалось еще больше возгласов, когда Дэвис без особых усилий молотил «Призрака» обеими руками, снова загнав Мартина в угол.

    Джервонта выстрелил левой рукой так сильно, что его попадание положило конец поединку против Фрэнка.
    Мартин в итоге упал на спину, глядя на огни арены MGM, и рефери Харви Док остановил встречу.

    Дэвис сохранил свой титул чемпиона мира по боксу по версии WBA Super в легком весе и одержал первую победу после 14-ти месяцев бездействия и разочарования.

    Ломаченко, вероятно, станет следующим соперником «Танка»

    Василий Ломаченко
    globallookpress.com

    В каком направлении двинется «Танк» дальше еще неизвестно. Его недавний противник Райан Гарсия вышел на ринг, чтобы поздравить Дэвиса, а также предложить провести реванш. Впрочем, пока что это маловероятно.

    Будущее Гарсии висит на волоске ввиду двух положительных тестов на допинг после боя с Девином Хейни 20 апреля.

    Для Дэвиса в нынешних реалиях наиболее вероятен бой с украинским ветераном Василием Ломаченко, действующим чемпионом IBF.

    «Готов ли я к бою с Ломаченко? Да, конечно. Пришло время устроить ему взбучку», — заявил Дэвис.

    Ломаченко один из лучших бойцов современного поколения, гений защиты и тот, кого трудно поймать мощным ударом и отправить на настил. Но насколько будет конкурентным с Дэвисом, который заставил «Призрака» просто исчезнуть, это большой вопрос.

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    • Сам Джервонта отдал должное сопернику, назвав Мартина прекрасным бойцом:

    «Тот момент, когда он упал…. Я знал, что он уже не встанет, потому что он еще и сильно ударился головой о мат. В целом, он отличный боец. Это большая победа, но моя работа еще не сделана.

    Так что переходим к следующему противнику. Это был хороший бой, Фрэнк отличный боец. Он выдержал интенсивных четыре-пять раундов. Но я не могу слишком много праздновать, потому что мне в ближайшее время нужно снова выиграть»

    Дэвиса также спросили о том, каково это — участвовать в качестве хэдлайнера 100-го ивента боксерских поединков на знаменитой арене в Лас-Вегасе «MGM Grand Garden Arena».

    «Это важно. Я благодарен за то, что стал частью этого момента. Все начинает складываться так, как и должно быть. Я просто рад быть частью всего этого, драться в Вегасе, в MGM и драться в одном здании, в котором ранее выступили многие легенды бокса», — добавил Дэвис в завершении.

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