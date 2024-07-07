О’Шаки Фостер разберет Робсона Консейсау?

В рамках турнира по профессиональному боксу в Ньюарке 7 июля пройдет титульный поединок О’Шаки Фостера и Робсона Консейсау во втором полулегком весе. Начало — 04:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Фостер — Консейсау, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

О’Шаки Фостер

Турнирное положение: Фостер является действующим чемпионом мира во втором полулегком весе по версии WBC. Американец удерживает данный титул с февраля прошлого года.

Последние бои: Действующий обладатель титула подходит ко своей третьей защите на серии из 12-ти выигранных поединков кряду. В предыдущем бою феврале этого года он одолел единогласным решением судей Абрахама Нову.

Состояние бойца: О’Шаки не знает поражений на протяжении восьми лет. Фостер сейчас на пике своих возможностей и он является главной угрозой для всего дивизиона. Ударная мощь далеко не главное оружие чемпиона. Гораздо чаще он разбивает соперников на протяжении первой половины поединка и при удачной возможности финиширует их ближе к концу встречи.

Робсон Консейсау

Турнирное положение: Робсон занимает первую строчку в рейтинге второго полулегкого дивизиона по версии WBC. В недавнем прошлом он трижды бывший претендент на титул чемпиона мира по различным линиям.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков у претендента на пояс WBC абсолютный паритет. На его счету 2 победы, 2 поражения и одна ничья. В последнем поединке Консейсау удосрочил в седьмом раунде Хосе Ортиса. До этого был ничейный поединок с Эмануэелем Наварете.

Состояние бойца: До 2021 года Робсон не знал поражений и шел на серии из 16-ти побед кряду. Но с тех пор, как он начал драться с элитными боксерами дивизиона, пошли неудачи.

Консейсау безоговорочный топ. Но есть подозрение, что боксером чемпионского уровня он все же не является.

Статистика для ставок

За 5 предыдущих поединков у Консейсау 2 победы, 2 поражения и одна ничья

У Фостер серия из 12-ти выигранных поединков кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Действующий чемпион в этом противостоянии у букмекеров идет небольшим фаворитом. На победу Фостера можно поставить за 1.52, тогда как на успех Консейсау предлагают сделать ставку за 2.85.

Прогноз: Консейсау довольно опытный боец, и несмотря на череду неудач в последнее время, он выглядел очень конкурентно. Однако класса и мастерства ему немного не хватает. Да и как можно ставить против Фостера, не проигрывающего на протяжении восьми лет? В этом бою чемпион будет давить до своего оппонента и доведет поединок до победы по очкам.

Ставка: Победа О’Шаки Фостера по очкам за 2.09.