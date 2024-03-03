В рамках турнира по профессиональному боксу 3 марта пройдет поединок Джейка Пола и Райана Бурланда в первом тяжелом весе. Начало — 03:00 (мск). Пол — Бурланд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Джейк Пол

Турнирное положение: Джейк Пол не является рейтинговым бойцом по какой-либо из версий. Популярный американский блогер участвует исключительно в выставочных поединках, которые не влияют на турнирные расклады.

Последние бои: За 5 последних поединков Джейк одержал 4 победы и потерпел одно поражение. Проигрыш раздельным решением судей от Томми Фьюри, брата Тайсона Фьюри, стал единственным на ринге для американца. В предыдущем своем бою Пол одержал победу нокаутом в противостоянии с Андре Аугустом.

Состояние бойца: У американца есть некоторые пробелы в технике, однако физическая мощь и хорошая кардио позволяли ему побеждать в предыдущих боях. Успехи в противостояниях со звездами UFC для парня, невыступавшего на профессиональном ринге, это невероятное достижение. По правилам бокса он уже победил Диаса, Вудли, Аскрена и Силву.

Райан Бурланд

Турнирное положение: Бурланд — это боксер середняк, который никогда не попадал в топ-15 ни по одной из версий. Ранее в своей карьере он даже не добирался до локальных титулов вроде чемпиона США или Северной Америки.

Последние бои: В пяти последних поединках у Райана такая же статистика, как и у его грядущего оппонента: 4 победы и одно поражение. Но уровень оппозиции был довольно посредственный. Многие его предыдущие соперники классом гораздо ниже ветеранов UFC вроде Диаса и Вудли.

Состояние бойца: Общая статистика выступлений на профессиональном ринге у Бурланда неплохая. Он выиграл 17 поединков и потерпел только 2 поражения. Однако у Райана есть проблемы с ударной мощью.

На отрезке из пяти последних боев он только один раз выиграл нокаутом. Поэтому ждать какого-то перформанса от посредственного боксера в 35-летнем возрасте не стоит.

Статистика для ставок

Джейк Пол 5 из восьми побед на ринге одержал досрочно

За 9 поединков на ринге Пол проиграл только один раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают Джейка Пола большим фаворитом и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.02. На успех Бурланда предлагают поставить за 13.60.

Прогноз: Уровень предыдущей оппозиции Бурланда не впечатляет. Он точно ничего не сможет противопоставить сопернику, пребывающему на пике. Вероятность быстрого финиша в таком бою от Пола очень велика. Не исключено, что 1-2 раунды Джейк поработает в спокойном темпе, а уже в 3-4 отрезках удосрочит своего противника.

Ставка: Победа Джейка Пола в 3-4 раундах за 3.60.