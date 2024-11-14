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    Бельгия и Италия обменяются голами, Англия и Австрия добьются побед

    Экспресс дня 14 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Гарри Кейн
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Казахстан — Австрия

    Лига наций

    Казахстан под руководством Станислава Черчесова играет неудачно. Сборная еще не побеждала. В четырех встречах набрано лишь одно очко. Сейчас Казахстан замыкает таблицу квартета.

    В последних трех встречах Казахстан не забил ни одного гола. При этом команда Черчесова пропустила 8 мячей. Удастся ли Казахстану наконец-то прервать серию неудач?

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  • 06/11/2024

    • Сборная Австрии располагается на 2-м месте в таблице. У Австрии 7 набранных очков по итогам четырех туров. У австрийцев две победы, одна ничья и одно поражение.

    В октябре австрийцы добились двух побед. Команда встречалась с Казахстаном и Норвегией. В этих матчах Австрия забила 9 голов и пропустила один мяч.

    Ставка: Победа Австрии за 1.31.

    Бельгия — Италия

    Лига наций

    Бельгия находится на третьем месте в таблице. Сборная набрала 4 очка в четырех матчах. На данный момент у бельгийцев два поражения.

    В Лиге наций Бельгия не выигрывает с 6 сентября. Тогда удалось победить Израиль со счетом 3:1. Безвыигрышная серия сборной Бельгии составляет три матча.

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    Итальянцы лидируют в квартете. У сборной 10 набранных очков. Сборная Италии не потерпела ни одного поражения.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Ранее Лучано Спаллетти заявлял, что Италия отправляется в Бельгию за победой. В первой встрече была зафиксирована ничья 2:2. Как будет на этот раз?

    Ставка: Обе забьют за 1.71.

    Греция — Англия

    Лига наций

    Греция блестяще играет в Лиге наций. У сборной 12 набранных очков по итогам четырех встреч. Греки пока только побеждают. У команды не было ничьих и поражений.

    В сентябре Греция обыграла Финляндию и Ирландию. В прошлом месяце греки одолели Англию и Ирландию. Сможет ли Греция победить Англию и в домашней встрече?

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  • 07/11/2024

    • Сборная Англии находится на второй позиции. У команды 9 очков. Англичане добились трех побед и потерпели одно поражение.

    Англичане нацелены взять реванш за домашнее поражение от Греции. Букмекеры сомневаются в успехе хозяев поля. Скорее всего, Англия одержит победу.

    Ставка: Победа Англии за 1.84.

    Общим коэффициент: 4.12.

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    Экспресс дня 14 ноября: прогноз, ставка (4.12), статистика, коэффициенты матча 14.11.2024. Экспресс. Бельгия и Италия обменяются голами, Англия и Австрия добьются побед
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