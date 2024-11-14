Казахстан — Австрия
Лига наций
Казахстан под руководством Станислава Черчесова играет неудачно. Сборная еще не побеждала. В четырех встречах набрано лишь одно очко. Сейчас Казахстан замыкает таблицу квартета.
В последних трех встречах Казахстан не забил ни одного гола. При этом команда Черчесова пропустила 8 мячей. Удастся ли Казахстану наконец-то прервать серию неудач?
Сборная Австрии располагается на 2-м месте в таблице. У Австрии 7 набранных очков по итогам четырех туров. У австрийцев две победы, одна ничья и одно поражение.
В октябре австрийцы добились двух побед. Команда встречалась с Казахстаном и Норвегией. В этих матчах Австрия забила 9 голов и пропустила один мяч.
Ставка: Победа Австрии за 1.31.
Бельгия — Италия
Лига наций
Бельгия находится на третьем месте в таблице. Сборная набрала 4 очка в четырех матчах. На данный момент у бельгийцев два поражения.
В Лиге наций Бельгия не выигрывает с 6 сентября. Тогда удалось победить Израиль со счетом 3:1. Безвыигрышная серия сборной Бельгии составляет три матча.
Итальянцы лидируют в квартете. У сборной 10 набранных очков. Сборная Италии не потерпела ни одного поражения.
Ранее Лучано Спаллетти заявлял, что Италия отправляется в Бельгию за победой. В первой встрече была зафиксирована ничья 2:2. Как будет на этот раз?
Ставка: Обе забьют за 1.71.
Греция — Англия
Лига наций
Греция блестяще играет в Лиге наций. У сборной 12 набранных очков по итогам четырех встреч. Греки пока только побеждают. У команды не было ничьих и поражений.
В сентябре Греция обыграла Финляндию и Ирландию. В прошлом месяце греки одолели Англию и Ирландию. Сможет ли Греция победить Англию и в домашней встрече?
Сборная Англии находится на второй позиции. У команды 9 очков. Англичане добились трех побед и потерпели одно поражение.
Англичане нацелены взять реванш за домашнее поражение от Греции. Букмекеры сомневаются в успехе хозяев поля. Скорее всего, Англия одержит победу.
Ставка: Победа Англии за 1.84.
Общим коэффициент: 4.12.