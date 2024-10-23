В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Барселона» — «Бавария» Футбол. Лига чемпионов

«Барселона» в Лиге чемпионов провела два матча. У клуба одна победа и одно поражение. Сейчас команда находится на 16-м месте в таблице.

28 сентября «Барселона» проиграла «Осасуне» в Примере. После этого клуб победил в трех матчах кряду. Удалось одолеть «Янг Бойз», «Алавес» и «Севилью».

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

«Бавария» идет на 15-м месте в таблице Лиги чемпионов. У команды одна победа и одно поражение. Разница мячей составила 9-3.

Мюнхенский коллектив отлично стартовал в ЛЧ. Клуб дома разгромил загребское «Динамо» со счетом 9:2. Но потом была неудача в противостоянии с «Астон Виллой». Мюнхенцы уступили 0:1.

Ставка: Обе забьют за 1.40.

«Янг Бойз» — «Интер» Футбол. Лига чемпионов

«Янг Бойз» провалил старт Лиги чемпионов. Команда потерпела два поражения кряду. Ранее «Янг Бойз» уступил «Астон Вилле» и «Барселоне» с общим счетом 0:8.

К предстоящей встрече «Янг Бойз» готовится в хорошем настроении. Ранее клуб добился победы в матче чемпионата Швейцарии. Со счетом 2:1 был обыгран «Люцерн».

«Интер» начал текущий розыгрыш ЛЧ матчем с «Манчестер Сити». Миланцы добились положительного результата в Англии. Была зафиксирована ничья 0:0.

Во 2-м туре у «Интера» не возникло проблем в противостоянии с «Црвеной Звездой». Нерадзурри разгромили соперника со счетом 4:0. Сможет ли «Интер» легко завоевать три очка в Швейцарии?

Ставка: Победа «Интера» c форой (-1) за 1.55.

«Манчестер Сити» — «Спарта» Футбол. Лига чемпионов

«Манчестер Сити» 20 октября с трудом завоевал три очка в матче АПЛ. Клуб в гостях встречался с «Вулверхэмптоном». «Горожане» одолели соперника 2:1, забив решающий мяч на 95-й минуте.

В предстоящем матче у команды Хосепа Гвардиолы не должно возникнуть проблем. Скорее всего, хозяева одержат разгромную победу. Сенсации ждать не стоит.

«Спарта» набрала 4 очка в двух матчах. В нынешней Лиге чемпионов команда еще ни разу не уступила.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В первом туре «Спарта» дома разгромила «РБ Зальцбург» со счетом 3:0. Затем была ничья со «Штутгартом» (1:1). Ранее «Спарта» никогда не встречалась с «Манчестер Сити».

Ставка: Обе не забьют за 1.49.

Общий коэффициент — 3.23.