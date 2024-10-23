ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де БрёйнеВзошли на Олимп. Анри, Де Брёйне и еще 23 лучших игрока АПЛ XXI века Тим ЦзюПроигрыш Фундоре не был случайным. Тим Цзю провалился в бою с Муртазалиевым Флориан Вирц может покинуть «Байер» Трансферный дайджест. 15 — 21 октября
    Все новости спорта

    «Интер» увезет три очка из Швейцарии, «Барселона» и «Бавария» обменяются голами

    Экспресс дня 23 октября. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 23 октября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Симоне Индзаги
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Барселона» — «Бавария»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Барселона» в Лиге чемпионов провела два матча. У клуба одна победа и одно поражение. Сейчас команда находится на 16-м месте в таблице.

    28 сентября «Барселона» проиграла «Осасуне» в Примере. После этого клуб победил в трех матчах кряду. Удалось одолеть «Янг Бойз», «Алавес» и «Севилью».

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    «Бавария» идет на 15-м месте в таблице Лиги чемпионов. У команды одна победа и одно поражение. Разница мячей составила 9-3.

    Мюнхенский коллектив отлично стартовал в ЛЧ. Клуб дома разгромил загребское «Динамо» со счетом 9:2. Но потом была неудача в противостоянии с «Астон Виллой». Мюнхенцы уступили 0:1.

    Ставка: Обе забьют за 1.40.

    «Янг Бойз» — «Интер»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Янг Бойз» провалил старт Лиги чемпионов. Команда потерпела два поражения кряду. Ранее «Янг Бойз» уступил «Астон Вилле» и «Барселоне» с общим счетом 0:8.

    К предстоящей встрече «Янг Бойз» готовится в хорошем настроении. Ранее клуб добился победы в матче чемпионата Швейцарии. Со счетом 2:1 был обыгран «Люцерн».

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    «Интер» начал текущий розыгрыш ЛЧ матчем с «Манчестер Сити». Миланцы добились положительного результата в Англии. Была зафиксирована ничья 0:0.

    Во 2-м туре у «Интера» не возникло проблем в противостоянии с «Црвеной Звездой». Нерадзурри разгромили соперника со счетом 4:0. Сможет ли «Интер» легко завоевать три очка в Швейцарии?

    Ставка: Победа «Интера» c форой (-1) за 1.55.

    «Манчестер Сити» — «Спарта»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Манчестер Сити» 20 октября с трудом завоевал три очка в матче АПЛ. Клуб в гостях встречался с «Вулверхэмптоном». «Горожане» одолели соперника 2:1, забив решающий мяч на 95-й минуте.

    В предстоящем матче у команды Хосепа Гвардиолы не должно возникнуть проблем. Скорее всего, хозяева одержат разгромную победу. Сенсации ждать не стоит.

  • Эпоха Возрождения. «Наполи» готов вернуться на трон Серии А
  • Причины преображения «адзурри» в нынешнем розыгрыше итальянского первенства
  • 16/10/2024

    • «Спарта» набрала 4 очка в двух матчах. В нынешней Лиге чемпионов команда еще ни разу не уступила.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В первом туре «Спарта» дома разгромила «РБ Зальцбург» со счетом 3:0. Затем была ничья со «Штутгартом» (1:1). Ранее «Спарта» никогда не встречалась с «Манчестер Сити».

    Ставка: Обе не забьют за 1.49.

    Общий коэффициент — 3.23.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Харри — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тим — Дардери
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Монако — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милан — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Нисикори — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Циципас — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лидс — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Реал — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 23 октября: прогноз, ставка (3.23), статистика, коэффициенты матча 23.10.2024. Экспресс. «Интер» увезет три очка из Швейцарии, «Барселона» и «Бавария» обменяются голами
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры